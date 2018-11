Vaasan Sähköltä lisäosinkoa kahdeksan ja puoli miljoonaa

Vaasa saa ensimmäisen muuntamomaalauksensa 18.10.2018 08:00 | Tiedote

Kuluvalla viikolla Vaasaan on ilmestynyt pala kaupunkitaidetta. Ajurinkadun ja Ratakadun kulmassa oleva sähkömuuntamo saa kuvituksen, joka on kuin suoraan lastenkirjasta. Muuntamon maalaaminen on Vaasan Sähköverkon ja kuvittaja Päivi Areniuksen yhteistyön tulos.