Vaasan Satamatien suunnitteluhankkeessa on valittu vaihtoehto jatkosuunnitteluun

Kaupungin sillan (V-367) maapenkereen pintarakenteiden ylläpitokorjaus aloitetaan viikolla 27 Kristiinankaupungissa (Pohjanmaa) 30.6.2023 14:01:50 EEST | Tiedote

Kristiinankaupungissa maantiellä 663 sijaitsevan Kaupungin sillan V-367 tulopenkereille sijoittuvassa päällysteessä on havaittu reikiintymistä, joka on edennyt tehdyistä paikkauksista huolimatta. Tienpitäjän edustajien kohteessa tekemien katselmusten pohjalta on todettu siltapenkereellä olevan pikainen tarve avata tien pintarakenteet vaurioiden laajuuden arvioimiseksi sekä niiden korjaamiseksi. Alustava asiantuntija-arvio on, että pintavesi on päässyt tien päällysteen rei’istä läpi ja huuhtonut päällysteen alla rakenteeseen tyhjätilaa ja rikkonut päällysteen. Vaurion laajuudesta on arvioitu, että ongelma ei ole syvällä rakenteessa ja se saataneen korjattua matalalla rakenteen uusimisella ja tekemällä täytön karkealla kiviaineksella. Tämä selviää tarkemmin, kun rakenne avataan. Kun korjaustyö on tehty, päällyste näiltä kohdin uusitaan.