Vaasan syntymäpäivää juhlitaan monin eri tavoin

Vaasan syntymäpäivänä juhlitaan yhdessä vaasalaisuutta ja nautitaan upeasta kaupungistamme. Vaasan perustamisesta tulee 2.10.2022 kuluneeksi jo peräti 416 vuotta. Syntymäpäivän kunniaksi voi Vaasan pääkirjastosta hakea kortin, jolla voi lahjoittaa iloa eteenpäin, joko ystävälle, tutulle tai tuntemattomalle.

–Vaasa on yhteinen kaupunkimme ja haluamme kannustaa asukkaita syntymäpäivän kunniaksi huomioimaan toisiamme ja nauttimaan kulttuuritapahtumista, sanoo kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Sanna Bondas.

Osallistu viikonlopun tapahtumiin tai käytä syntymäpäiväedut:



Maksuton iltapäiväkonsertti Silveriassa 1.10.

Lauantaina 1.10. klo 15 alkaen kuullaan Vaasan kaupunginorkesterin ja Kuula-opiston näppärikurssilaisten konsertti Silveriassa. Konsertti on maksuton.

Mukaansa tempaava kummitusseikkailu Vaasan kaupunginteatterissa 1.10.

Vaasan kaupunginteatterissa tarjotaan Vaasan 416-vuotisyntymäpäivän kunniaksi Irmeli – kummitusseikkailu lauantaina 1.10. klo 13 hintaan 13 € (lippuja rajoitetusti). Hauska, lempeä ja toivoa pursuava esitys kutsuu koko yleisön mukaan leikkimään, ennen kaikkea 4-8 –vuotiaat. Teos on osa Vaasan kaupunginteatterin 80-juhlavuoden ohjelmistoa.

Wasa Teaterista kausipassi 1.10. saakka

Vielä lauantaihin 1.10. saakka Wasa Teaterista voi ostaa WT-DUO-kausipassin, jolla pääsee katsomaan sekä draaman Heiman että farssin Man får väl ställa upp kauden parhaimpaan hintaan.

Vaasa Wildlife Festival esittää palkittuja luontoelokuvia, 28.9.–2.10.

Maailman parhaita luontoelokuvia voi katsoa viikonloppuna Vaasa Wildlife festivaalin aikana, 28.9. –2.10. Näytöksiä on Kulttuuritalo Fannyssä, pääkirjaston Draama-salissa ja kansalaisopisto Alman auditoriossa sekä Ritzissä. Katso tarkempi ohjelma verkkosivulta.

Elokuvakonsertti Ritzissä 2.10. klo 12

Vaasa Wildlife luontoelokuvafestivaalin yhteydessä sunnuntaina 2.10. klo 12-13 Ritzissä kuullaan Metsä-elokuvakonsertti, jonka esittää Wasa Sinfonietta. Konsertti on ilmainen kaikille.

Opastettuja kiertoajeluita 2.10.

Vaasan kulttuuri- ja kirjastopalvelut tarjoaa syntymäpäivän kunniaksi opastettuja kiertoajeluita kaupungin eri asuinalueille bussin kyydissä. Maksuttomat opastukset järjestetään sunnuntaina 2.10. Bussit lähtevät kaupungintalon edestä ja saapuvat samaan paikkaan (Senaatinkatu 1, Vaasa).

Klo 10-12 kiertoajelu (bussi nro 1): uudet asuinalueet (suomenkielinen opastus)

Klo 10-12 kiertoajelu (bussi nro 2): uudet asuinalueet (ruotsinkielinen opastus)

Klo 13-15 kiertoajelu (bussi nro 3): keskusta-Palosaari-Vaskiluoto-Vanha Vaasa - Huutoniemi-keskusta (suomenkielinen opastus)

Klo 13-15 kiertoajelu (bussi nro 4): keskusta-Palosaari-Vaskiluoto-Vanha Vaasa - Huutoniemi-keskusta (ruotsinkielinen opastus)

Opastettu kaupunkikierros kestää 2 h.

Ilmoittautumiset Vaasa-Mustasaari –oppaat ry:n sähköpostiosoitteeseen: oppaat-guider@elisanet.fi.

Museoissa ilmaispäivä 2.10.

Vaasan kaupungin museoihin on maksuton sisäänpääsy sunnuntaina 2.10. Avoinna ovat Pohjanmaan museo, Tikanojan taidekoti, Kuntsin modernin taiteen museo ja Vaasan taidehalli. Museoissa on myös 27.9.–2.10. tempaus ”Ilahduta laitoksessa olevaa postikortilla”, eli asiakkaat voivat museon kautta lähettää postikortin, jonka museo toimittaa palvelukotiin, sairaalaan tai lastenkotiin. Korttiin voi kirjoittaa terveiset museonäyttelystä.

Kirjastossa onnittelukorttien askartelua lapsille ja näyttelyitä

Pääkirjastossa ja lähikirjastoissa Palosaarella ja Suvilahdessa lapset voivat askarrella viikon ajan (26.9.–1.10.) onnittelukortteja teemalla Onnellinen kaupunki. Korteista tehdään värikäs näyttely kirjaston lasten ja nuorten osastolle. Korteissa voi toivottaa onnea kaupungille ja vaasalaisille.

Pääkirjaston vitriinissä nähdään ikäihmisten viriketoiminnan näyttely 1.10. alkaen. Taidekäytävä Teema-käytävällä on näyttely, joka esittelee Vaasan taiteilijaseuran ikäihmisten teoksia. Pääkirjaston aulassa on esillä vanhoja kuvia Vaasasta ja näyttelyyn sen yhteyteen on koottu vaasalaisten kirjoittamia kirjoja ja tekemää musiikkia.

Ikäihmisten terveiset päättäjille

Vaasalainen ikäihmisten kulttuurialan toimijoiden verkosto yhdessä Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kanssa kerää syntymäpäiväkortteja ikäihmisiltä ja lähettää niitä kaupungin päättäjille. Ajatuksena on, että Vaasan kaupunki saa lämpimät syntymäpäivätoivotukset ikääntyneiltä asiakkailta. Syntymäpäiväkorteista järjestetään näyttely pääkirjaston aulassa.

Asukkaat äänestävät voittajaehdotuksen – julkistus Kuntsilla 2.10. klo 15

Asukkaat ovat saaneet ehdottaa oman ympäristönsä kehittämiseksi tarkoitettuja ideoita osallistuvan budjetoinnin kautta. Raati valitsi jatkoon kymmenen ehdotusta, joista yleisö saa äänestää omaa suosikkiaan 21.9.2022 saakka Osallistu ja vaikuta -verkkosivulla.

Toteutettava kohde julkistetaan Vaasan syntymäpäiväjuhlinnan yhteydessä Kuntsin modernin taiteen museossa sunnuntaina 2.10. klo 15. Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta!