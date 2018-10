Vaasan taidehallin uuden näyttelyn teokset liikkuvat myyttisen ja todellisen rajamailla

Vaasan taidehallissa avautuu lauantaina 27.10. Sari Bremerin ja Iina Heiskasen näyttely VOX DUO! – Kahdella äänellä. Näyttelyssä Bremerin runsaat ja värikylläiset maailmat sekä Heiskasen vähäeleiset ja hiljaiset varjoteemat kulkevat rinnakkain käyden vuoropuhelua tilassa ja luoden uusia merkityksiä. Näyttely on esillä 25.11.2018 asti.

Sari Bremer (s. 1976) ja Iina Heiskanen (s. 1974) ovat Helsingissä asuvia ja työskenteleviä taiteilijoita. Taiteilijat jakavat työhuoneen, joka on taiteellisen työskentelyn lisäksi paikka taiteesta ja taiteellisista valinnoista keskustelemiselle.

Sari Bremer työskentelee pääsääntöisesti monivärisesti metalligrafiikan menetelmin. Aiheet voivat tuntua arkkityyppisiltä ja siltä, että ne merkitsisivät jotakin tiettyä asiaa. Lähemmin tarkasteltaessa ei kuvien merkitys olekaan niin ilmeinen, vaan niissä esiintyvät symbolit ovatkin tuntemattomia.

Bremerin teoksissa taidokas tekninen toteutus ja runsas värikylläinen ilmaisu saavat aikaan voimakkaita tunnelmia. Teokset avaavat meille ikkunoita myyttisiin maisemiin ja tarujen maailmoihin. Katsoja voi löytää niistä loputtomasti uusia ulottuvuuksia ja seurattavia tarinan juonteita. Vaikka työt ovat allegorisia, ne toimivat visuaalisina kokonaisuuksina eikä kuvien symboliikkaa tarvitse tulkita.

Iina Heiskanen käsittelee teoksissaan aikaa ja sitä, kuinka se ilmenee varjojen ja rakenteiden maailmassa. Varjojen liike ja niiden hetkellisyys ovat olleet hänen työskentelynsä keskiössä usean vuoden ajan. Heiskasen teokset on usein toteutettu puupiirroksina paperille ja niiden ilme on abstrakti.

Näyttelyssä on uusia teoksia

Näyttelyssä on esillä uusia uniikkeja teoksia, jotka Iina Heiskanen on toteuttanut puupiirroksina kankaalle. Pääpaino näissä teoksissa on varjoissa arkkitehtonisissa rakenteissa ja kuinka tila pikkuhiljaa muuttuu abstraktiksi. Paperille toteutetut aiheet tuovat voimakkaampien rakenteiden rinnalle varjoja ja fragmentteja aineettomasta maailmasta, joka on läsnä tilassa rakenteiden ja esineiden välissä. Teokset ovat syntyneet Taiteen edistämiskeskuksen näyttöapurahan tuella.

Vaasan taidehallin näyttely on taiteilijoiden toinen yhteisnäyttely. Näyttelyssä taiteilijoiden erilaiset maailmat kohtaavat samassa tilassa ja kutsuvat katsojan katsomaan maailman rakenteita sekä tarinoita eri kanteilta ja näkemään sen monimuotoisuuden.

Näyttelyä on tukenut Svenska Kulturfonden.

