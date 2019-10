Vaasan taidehallin uusi näyttely kertoo liikuntaneuvos Peppi Häggblomin elämäntyöstä

Vaasan taidehallissa 5.10. avautuva valokuvanäyttely Elämä on aaltoliikettä kertoo voimistelusta liikuntaneuvos Peppi Häggblomin (1938–2016) elämäntyönä. Näyttelyssä on valokuvien lisäksi esillä vaasalaiseen voimisteluhistoriaan liittyviä muistoja. Näyttely on avoinna 17.11.2019 saakka.

Vaasa-tyttöjen logon mallina ollut kuva. Kuva: Seppälän valokuvaamo

Näyttely koostuu vuosina 1979–2019 otetuista voimistelukuvista sekä kuvista Peppi Häggblomin uran varrelta. Näyttelyn aihepiirit käsittelevät muun muassa näytösohjelmia, kilpailutoimintaa, voimistelun massatapahtumia ja koululiikuntaa. Näyttelyn sisällön on tuottanut Vaasa-tyttöjen näyttelytyöryhmä, johon kuuluvat Kira Genas, Riitta Malkamäki, Pauliina Raikio ja Mari Silvennoinen. Näyttelyssä on valokuvien lisäksi esillä elävää kuvaa ja liikettä, voimisteluasuja ja muita muistoja kuten autenttinen koreografiasuunnitelma sekä liikuntasommitelmiin innoittaneita runoja. Näyttelyssä voi nähdä myös videon Hyvästijättö-voimisteluesityksestä, joka on kuvattu 25.6.2018 Setterbergin puistossa Peppi Häggblomin kodin pihapiirissä päivänä, jolloin Häggblomin syntymästä tuli kuluneeksi 80 vuotta. 40-vuotiaan Liikuntaseura Vaasa-tytöt ry:n perustaja Häggblom teki liikunnanopettajan uransa lisäksi mittavan työn suomalaisen naisvoimistelun hyväksi. Peppi ja Pepin tytöt olivat naisvoimistelun lähettiläinä aikansa ilmiö ja Vaasa-tytöt toivat voimistelumenestyksellään valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä kotikaupungilleen. Tiedotuskuvia: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/vmUmkKFgouC5xvU

