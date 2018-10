Vaasan talousarviossa varaudutaan kuntatalouden haasteisiin

Vaasan kaupungin talousarvio vuodelle 2019 jatkaa talouden tasapainotusta. Investointeja toteutetaan maltillisesti. Kaupungin talousarviota heikentää valtion vuodelle 2019 suunnitellut talouslinjaukset. Kuntaveroa esitetään nostettavaksi puolella prosentilla.

Suomen talouden tilanne on paranemaan päin. Vahvan kasvun ennustetaan jatkuvan vielä tämän vuoden, mutta sen jälkeen kasvun arvioidaan hieman hidastuvan. Koko maan työllisyystilanne on parantunut. Vaasassa väestön väheneminen on pysähtynyt ja tälle ja ensi vuodelle odotetaan jo pientä väestönkasvua.



- Kaupungissa on positiivinen vire ja työllisyys sekä väestömäärä kehittyvät suotuisasti. Kaupunki kiinnostaa myös sijoittajia, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Kuntaveroprosenttiin esitetään maltillista korotusta

Verotulojen odotetaan nousevan seuraavina kolmena vuotena. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan tämän vuoden notkahduksen jälkeen, ollen vuonna 2019 noin 107 miljoonaa euroa.

− Kuntaveroa esitämme nostettavaksi 0,5 prosentilla eli se olisi ensi vuonna 20,5 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että kaupungin henkilöstömenot kasvavat vuosien 2018-2019 aikana noin 10 miljoonalla eurolla. Menot kasvavat työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten ja kilpailukykysopimuksen mukaisten lomarahaleikkausten päättymisen takia. Myös perusopetuksen tuntikehyksen kasvatus nostaa henkilöstömenoja. Kiinteistöverot pysyisivät ennallaan, sanoo vs. talousjohtaja Jari Karjalainen.

Kumulatiivisen alijäämän arvioidaan taittuvan vuonna 2020. Vuodelle 2019 tavoitellaan 10,5 miljoonan euron kumulatiivista alijäämää, sen ollessa tänä vuonna noin 23,7 miljoonaa euroa. Vuosikatteen arvioidaan vuodelle 2019 olevan noin 44,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksen 13,4 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvaa vuoteen 2020 asti, mutta se olisi vuonna 2021 pienempi kuin tänä vuonna eli noin 3700 euroa per asukas.



Lisäyksiä lähinnä sosiaalitoimeen

Palvelutaso pidetään ennallaan ja palveluihin budjetoidaan edellisvuosien tapaan. Lisää rahaa myönnetään lähinnä sosiaalitoimeen.

− Sosiaalitoimessa määrärahalisäys liittyy erityisesti lastensuojeluun, johon määrärahaa osoitetaan lisää noin 560 000 euroa, Karjalainen kertoo.

Investointeja infraan ja rakennusten korjauksiin

Vuoden 2019 merkittävimmät investointihankkeet ovat Alskatintien muutostyöt (4 milj. euroa), Kalarannan rakentaminen (0,6 milj. euroa), vesi- ja viemärijärjestelmän huolto (5,2 milj. euroa), jäähallin peruskorjaus ja laajennus (6 milj. euroa), hallintotalon peruskorjaus (4,7 milj. euroa), keskuskoulun peruskorjaus ja Vanhan Vaasan koulun uudisrakennus (2,3 milj. euroa). Lisäksi toteutetaan muita peruskorjauksia noin 6,3 miljoonalla eurolla.

− Kokonaisuutena ensi vuosi näyttäytyy talouden kannalta ratkaisevana käännekohtana, jonka jälkeen Vaasan yleinen talouskasvu vaikuttaa myös kuntatalouteemme, tiivistää Häyry.