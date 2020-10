Vaasan teattereiden esitykset jatkuvat marraskuussa

Vaasan teatterit käynnistävät jälleen esitystoimintansa marraskuussa aluehallintoviraston uusien ohjeistusten mukaisesti. Näytöksiin otetaan yleisöä enimmillään 50 henkeä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi Vaasan sairaanhoitopiirin kokoontumisrajoituksia myös marraskuulle. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella voi marraskuussa järjestää enimmillään 50 henkilön tilaisuuksia ja kokouksia, mikäli turvallisuus niissä voidaan taata.

Vaasan kaupunginteatteri sekä Wasa Teater noudattavat tarkasti kaikkia viranomaisten turvallisuusohjeistuksia, ja pystyvät näin ollen käynnistämään esitystoimintansa jälleen marraskuussa. Teatterikävijöiden turvavälit pystytään takaamaan koko teatterissakäynnin ajan ja hygieniaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Katsojia pyydetään tutustumaan teattereiden kävijäohjeistukseen kotisivuilla ennen teatteriin saapumista.

Kaupunginteatterin esitystoiminta käynnistyy kahdella ensi-illalla

Vaasan kaupunginteatterissa päästään juhlistamaan peräti kahta ensi-iltaa heti marraskuun ensimmäisellä viikolla. Lastenseikkailu Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! saa ensi-iltansa Julia-näyttämöllä tiistaina 3. marraskuuta, ja maaseutukomedia Suomen hevonen Romeo-näyttämöllä lauantaina 7. marraskuuta. Kissani Jugoslavia –näytelmän esitykset jatkuvat Julia-näyttämöllä jälleen 13. marraskuuta.

Kaupunginteatterin johtaja Seppo Välinen on onnellinen siitä, että teatteri voi jälleen avata ovensa yleisölle.

- Meillä on hieno ohjelmisto ja tuntuu tärkeältä tässä ajassa tuoda katsojillemme muuta ajateltavaa. Meille on tärkeää myös turvata sekä henkilökuntamme että yleisömme turvallisuus. Mennään yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta, kommentoi Välinen.

Muutoksia kaupunginteatterin syksyn ja kevään esityksiin

Alueelliset rajoitustoimet aiheuttavat muutoksia Vaasan kaupunginteatterin syksyn ja kevään esitystoimintaan. Kiitelty The Sound of Music –musikaali jatkuu tammikuussa 2021. Sydänsyksy-teatterifestivaalin sisältö on muuttunut: musiikkiteatteriesitys Juhlan jälkeen, Anton Tšehovin klassikkokomedia Lokki sekä Ulla Tapanisen yhden naisen show Lava-ammuntaa siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Sydänsyksy-seminaarista poistuvat Juhlan jälkeen –näytös sekä Elina Ylisuvannon taiteilijavierailu, mutta Kissani Jugoslavia –näytös sekä Pajtim Statovcin kirjailijavierailu kuuluvat edelleen seminaarin ohjelmaan.