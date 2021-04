Vaasan teattereiden yhteinen Lauluja äidille –konsertti juhlistaa äitejä toukokuussa | Sånger till mamma – Vasas teatrar firar alla mammor med konsert

Jaa

Vaasan kaupunginteatterin ja Wasa Teaterin yhteistuotantona toteutettava äitienpäiväkonsertti esitetään toukokuussa verkossa. Teattereiden näyttelijät tulkitsevat konsertissa tunnettuja kappaleita äitien kunniaksi. ****************************************************************************************************** Wasa Teater och Vasa stadsteater producerar en gemensam morsdagskonsert Sånger till mamma – Lauluja äidille som kan ses på nätet i maj. Teatrarnas skådespelare tolkar kända låtar för att hedra alla mödrar.

Vaasan kaupunginteatterin ja Wasa Teaterin yhteisessä äitienpäiväkonsetissa kuullaan upeita tulkintoja molemmilla kotimaisilla sekä myös muilla kielillä. Konsertin juontavat Vaasan kaupunginteatterin näyttelijä Oiva Nuojua sekä Wasa Teaterin näyttelijä Carola Sarén. Orkesteria johtavat kapellimestarit Sauli Perälä ja Ralf Nyqvist. Konsertissa laulavat Vaasan kaupunginteatterin näyttelijät Juha Ekola, Toni Ikola, Timo Luoma, Sarah Nedergård, Sonja Silvander, Terhi Suorlahti, Jukka Wennström ja Ulla Väätäinen sekä Wasa Teaterin näyttelijät Johan Aspelin, Jonas Bergqvist, Lina Ekblad, Maria Udd, Markus Lytts ja Tove Qvickström.

Äitienpäiväkonsertti oli alun perin tarkoitus esittää molemmissa teattereissa, mutta vallitsevien rajoitusten vuoksi konsertti tuodaan toukokuussa ihmisten luo. Lauluja äidille – Sånger till mamma on katsottavissa molempien teattereiden YouTube-kanavilla 7. tuokokuuta klo 18.00 alkaen ja katseluaikaa on aina 16. toukokuuta klo 23.59 saakka. Konsertti on maksuton ja sen kesto on noin tunti ilman väliaikaa.

Under teatrarnas gemensamt producerade morsdagskonsert får man höra fina tolkningar på svenska, finska och engelska. Som konserterns konferencierer fungerar Wasa Teaters skådespelare Carola Sarén och Vasa stadsteaters skådespelare Oiva Nuojua. Orkestern leds av kapellmästarna Ralf Nyqvist och Sauli Perälä. I konserten medverkar skådespelare från båda teaternarna, från Wasa Teater är det Johan Aspelin, Jonas Bergqvist, Lina Ekblad, Maria Udd, Markus Lytts och Tove Qvickström. Från stadsteatern medverkar Juha Ekola, Toni Ikola, Timo Luoma, Sarah Nedergård, Sonja Silvander, Terhi Suorlahti, Jukka Wennström och Ulla Väätäinen.

Ursprungligen var det tänkt att konserterna skulle spelas på båda teatrarna, men under rådande begränsningsläge kommer konserten att föras hem till teaterbesökarna istället. Sånger till mamma – Lauluja äidille kan ses på båda teatrarnas webbsidor och Youtube-kanaler mellan den 7 maj kl 18 och den 16 maj kl 23.59. Konserten är gratis och är ca en timme lång, utan paus.