Vaasan tuo leipähyllyyn syysuutuuksia

Vaasanin leipäsyksy tuo hyllyyn uudenlaisia gourmet-sämpylöitä hampurilaisiin ja hodareihin, herkkusuiden kauraleivän sekä paahtoleivän, jossa on 40 % maukkaita kasviksia.

Katuruoan kotikokkaus uudelle tasolle Vaasanin premium-sämpylöillä

Vaasan Gourmet THE BRGR- ja THE DOG -sämpylät tuovat ripauksen luksusta kasvavaan katuruokabuumiin. Gourmet-hampurilaisten ja -hot dogien kokkaus kotona kiinnostaa erityisesti nuoria miehiä.

Muhkeat, kiiltäväpintaiset uutuudet,joissa on enemmän makua ja hyppysellinen makeutta, sopivat erinomaisesti gourmet-tason hampurilaisten ja hodareiden kotikokkaukseen.

”Hyvä burgerisämpylä ei ota liian isoa roolia hampurilaisessa, vaan tekee elämyksestä täydellisen. Se on pehmeä, jotta hampurilainen on helposti syötävä, muttei kuitenkaan sotke sormia. Vaasanin uutuuksilla teet kotonakin huippuluokan burgerin”, sanoo keittiömestari Akseli Herlevi.

Herlevi on suunnitellut burgeri- ja hodarisämpylöille neljä herkullista reseptiä jokaiseen makuun. Katso reseptit liitteestä ja nauti!

Uudet gourmet-sämpylät on valmistettu Vantaalla. Sämpylöiden suositushinta on 3,95 €/pussi.

Ohutta herkkua myös kaurasta

Viime vuonna lanseerattu Vaasan Ruispalat Ohut Herkku on ollut kuluttajien suursuosikki. Nyt leipähyllyn valloittaa Vaasan Ohut Kauraherkku, joka on herkkusuiden kauraleipävalinta. Leivässä on paljon terveellistä kauraa, auringonkukansiemeniä sekä leseitä.

Kasvavaan kauratrendiin vastaava runsaskuituinen, ohut ja rouhea kaurauutuus sopii niin aamu- ja välipalaksi, lounasleiväksi kuin herkutteluhetkiin. Paahteista makua täydentää ripaus merisuolaa.

Vaasan Ohut Kauraherkku on valmistettu Kuusankoskella. Leivän suositushinta on 1,79 €/pussi.

Paahtoleivässä nyt kasvimaan taikaa

Vaasan tuo paahtoleipävalikoimaan paahtoleivän, jossa on 40 % herkullisia kasviksia.

Vaasan Taika Kasvis Paahto on uudenlainen mehevän maukas, ohueksi viipaloitu paahtoleipä, jossa on kasviksina porkkanaa, valkoista papua, palsternakkaa ja kikhernettä. Leivän rouheus syntyy auringonkukan- ja pellavansiemenistä.

Miedonmakuinen ja runsaskuituinen paahtoleipä maistuu sellaisenaan tai rapeaksi paahdettuna.

Leivän suositushinta on 1,79 €/pussi.

Lisätietoja:



Vaasan Gourmet THE BRGR & THE DOG

Minna Turunen, projektipäällikkö, minna.turunen@vaasan.com, 045 262 7463

Vaasan Ohut Kauraherkku ja Vaasan Taika Kasvis Paahto

Tuija Palonen, tuoteryhmäpäällikkö, tuija.palonen@vaasan.com, 040 741 8598

Tuotekuvat löytyvät tuotekoodeilla 200481, 200480, 200482 ja 200470 kuvapankistamme kuvapankki.vaasan.com.

Ainesosat ja ravintoarvot

Vaasan Gourmet THE BRGR 540 g

Ainesosat: VEHNÄJAUHO, vesi, sokeri, rypsiöljy, hiiva, kiiltopinnoite (vesi, rypsiöljy, herneproteiini, sokeri), taikinajuuri (VEHNÄ), jodioitu suola, VEHNÄGLUTEENI, perunahiutale, säilöntäaineet (E 282, E 200), emulgointiaine (E472e) ja hapettumisenestoaine (E 300). Saattaa sisältää pieniä määriä seesaminsiemeniä. Säilytetty pakasteena, ei saa jäädyttää uudelleen.

Ravintoarvo 100 g 90 g Energia 1 190 kJ/285 kcal 1 071 kJ/257 kcal Rasva 6,1 g 5,5 g josta tyydyttynyttä 0,8 g 0,7 g Hiilihydraatit 46 g 41 g josta sokereita 6,1 g 5,5 g Ravintokuitu 3,1 g 2,8 g Proteiini 9,5 g 8,6 g Suola 1,1 g 1,0 g Laktoosia 0 g 0 g

Kuitupitoinen, laktoositon.



Vaasan Gourmet THE DOG 440 g

Ainesosat: VEHNÄJAUHO, vesi, sokeri, rypsiöljy, kiiltopinnoite (vesi, rypsiöljy, herneproteiini, sokeri), hiiva, taikinajuuri (VEHNÄ), jodioitu suola, VEHNÄGLUTEENI, perunahiutale, säilöntäaine (E 282, E 200), emulgointiaine (E 472e) ja hapettumisenestoaine (E 300). Saattaa sisältää pieniä määriä seesaminsiemeniä. Säilytetty pakasteena, ei saa jäädyttää uudelleen.

Ravintoarvo 100 g 55 g Energia 1 240 kJ/296 kcal 682 kJ/163 kcal Rasva 6,5 g 3,6 g josta tyydyttynyttä 0,8 g 0,4 g Hiilihydraatit 47 g 26 g josta sokereita 6,4 g 3,5 g Ravintokuitu 3,2 g 1,8 g Proteiini 9,9 g 5,4 g Suola 1,1 g 0,6 g Laktoosia 0 g 0 g

Kuitupitoinen, laktoositon.



Vaasan Ohut Kauraherkku

Ainesosat: VEHNÄJAUHO, KAURA (hiutale, lese, jyvä), RUISJAUHO, vesi, perunahiutale, auringonkukansiemen, hiiva, kasviöljy (rypsi, rapsi) ja merisuola. Kauraa 30 % leivän viljasta ja 20 % leivän painosta.

Ravintoarvo 100 g 18 g Energia 1 154 kJ/274 kcal 208 kJ/49 kcal Rasva 5,1 g 0,9 g josta tyydyttynyttä 0,6 g 0,1 g Hiilihydraatit 45 g 8,1 g josta sokereita 0,6 g 0,1 g Ravintokuitu 6,0 g 1,1 g Proteiini 8,6 g 1,5 g Suola 1,4 g 0,3 g Laktoosia 0 g 0 g

Lisäaineeton, runsaskuituinen ja laktoositon.



Vaasan Taika Kasvis Paahto

Ainesosat: kasvikset 40 % (porkkana, paahdettu valkoinen papu, palsternakka, kikhernerouhe), VEHNÄJAUHO, KAURAHIUTALE, vesi, hiiva, VEHNÄGLUTEENI, auringonkukansiemen, pellavansiemen, siirappi, KAURAKUITU, jodioitu suola, RUISMALLAS, kasviöljy (rypsi, rapsi) ja säilöntäaine (E 200).

Ravintoarvo 100 g 24 g Energia 985 kJ/234 kcal 236 kJ/56 kcal Rasva 3,6 g 0,9 g josta tyydyttynyttä 0,5 g 0,1 g Hiilihydraatit 36 g 8,6 g josta sokereita 2,6 g 0,6 g Ravintokuitu 7,3 g 1,8 g Proteiini 11 g 2,6 g Suola 1,1 g 0,3 g Laktoosia 0 g 0 g

Runsaskuituinen, laktoositon.