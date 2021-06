Vaasan tutkitut uimarannat täyttävät laatuvaatimukset

Kävelykeskusta laajenee aseman suuntaan – suunnitelmaluonnos nähtävillä 10.-23.6. 10.6.2021 16:29:52 EEST | Tiedote

Vaasan kävelykeskustan kehittäminen ja laajentaminen on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Ensimmäisenä rakennetaan Pitkäkadun ja rautatieaseman välinen osuus, jonka suunnitelma on nähtävillä 10.-23.6. Suunnitelmassa kävelykatu jatkuu samankaltaisena, kuin se on jo tällä hetkellä rakennetulla osuudella.