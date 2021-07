Vaasan uimarannat täyttävät laatuvaatimukset

Hovioikeudenmetsässä kukkivat pian taas niityt – historiallinen metsäalue kunnostetaan silkkihansikkain 1.7.2021 09:55:56 EEST | Tiedote

Hovioikeudenmetsässä aloitettiin maaliskuussa ympäristöministeriön Kunta-Helmi -elinympäristöohjelman rahoittama projekti, jonka tavoitteena on kunnostaa metsää ja sen niittyalueita. Kesäkuun alkuun mennessä alueella on tehty maastokatselmukset, joiden avulla on kartoitettu muun muassa alueen luontoarvoja ja reitistöjä, sekä suunniteltu tulevaisuudessa tehtäviä hoitotoimia.