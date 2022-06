Vaasan uudeksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtajaksi valittiin Sanna Bondas

Tällä hetkellä Sanna Bondas toimii vt. kulttuuri- ja kirjastotoimen johtajana. Hän on työskennellyt Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastotoimessa vuodesta 2012 lähtien, kulttuurijohtajana ja kulttuuripäällikkönä.

Koulutukseltaan Bondas on filosofian maisteri ja muusikko (AMK). Lisäksi hän on suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Hänellä on erinomainen ja laaja-alainen tuntemus kulttuurialasta sekä kunnallishallinnosta ja hän omaa hyvän näkemyksen kirjasto- ja kulttuuritoiminnan kehittämisestä. Haastatteluryhmän valinta oli yksimielinen.

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja vastaa Vaasan kaupungin sivistystoimessa kulttuuri- ja kirjastopalveluista, niiden toiminnasta ja kehittämisestä sekä toimii esittelijänä kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa. Hän myös johtaa alueellista kehittämistehtävää kirjastoasetuksen mukaisesti sekä yleisen kulttuuritoiminnan kokonaisuutta.

Kirjastotoimen johtajan kelpoisuusvaatimukset on määritelty laissa yleisistä kirjastoista ja ne kattavat myös kulttuuritoimen johtajan kelpoisuuden.

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtajan virkaa haki maaliskuun aikana kolme henkilöä, joista kaksi kutsuttiin haastatteluun.