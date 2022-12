Vaasan uudeksi varhaiskasvatusjohtajaksi on valittu Hanna-Leena Holmström

Holmström aloittaa uudessa työssään 1.2.2023. Holmström on tehnyt työuransa Järvenpään varhaiskasvatuksessa ja viimeiset kaksi vuotta hän on toiminut Järvenpään kaupungin vt. varhaiskasvatusjohtajana. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon lisäksi hän on suorittanut yhteisöpedagogin tutkinnon (AMK).

- Olen todella iloinen ja ylpeä siitä, että minut on valittu Vaasaan varhaiskasvatusjohtajaksi. Vaasan tehtävässä mielenkiintoisia haasteita tuo uuden toimintaympäristön lisäksi suurempi mittakaava sekä toimiminen myös ruotsin kielellä. En ole aiemmin käyttänyt ruotsin kieltä työssäni, mutta olen todella iloinen, että saan nyt upean tilaisuuden oppia lisää sekä työssä että kaupungin kieliohjelman mukaisessa täydennyskoulutuksessa, Holmström kuvailee.

Holmström on muun muassa Vaasan varhaiskasvatussuunnitelmaan perehtyessään todennut, että Vaasan varhaiskasvatuksessa tehdään erittäin hyvää työtä.

- Tuon toivottavasti mukanani innostunutta ja energistä tekemisen meininkiä, yhteisöohjautuvaa työtapaa ja ehkäpä jotain uutta näkökulmaa myös muuten toimintakulttuuriin. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan Vaasan päiväkoteihin ja varhaiskasvatuksen organisaation toimintaan.

Villapaitoja syntyy enemmän kuin ehtii pitämään

Holmström asuu perheineen Lahdessa, ja ainakin aluksi hän viettää viikot Vaasassa ja muu perhe Lahdessa.

- Perheeseeni kuuluu puolisoni lisäksi kolme 11-18-vuotiasta lasta sekä kaksi koiraa. Harrastuksiini kuuluu lukemisen ja kuntosalin lisäksi esimerkiksi neulominen. Olen innostunut tekemään villapaitoja, ja niitä taitaa syntyä jo enemmän kuin ehtii pitämään, Holmström naurahtaa.

Laaja-alainen tuntemus varhaiskasvatus- ja kunta-alasta

Varhaiskasvatusjohtajan virkaan saapui hakemuksia neljä ja haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenistä, sivistystoimen toimialan sekä varhaiskasvatuksen edustajista koostunut haastatteluryhmä ehdotti lautakunnalle yksimielisesti varhaiskasvatusjohtajaksi Hanna-Leena Holmströmiä. Lautakunta valitsi Holmströmin virkaan haastatteluryhmän arvion perusteella.

- Holmströmillä on laaja-alainen tuntemus varhaiskasvatus- ja kunta-alasta, lautakunta- ja verkostotyöstä, yhteistyöstä eri kunnan tulosalueiden välillä, talous- ja kunnallishallinnosta ja hän omaa hyvän näkemyksen varhaiskasvatuksen kehittämisestä, haastatteluryhmä perusteli.

Edellinen varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi on siirtynyt eläkkeelle.