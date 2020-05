Vaasan uudistettu esteettömyystunnus lanseerataan kansainvälisenä esteettömyyspäivänä 21.5.2020

Vaasan Vammaisneuvosto on vuodesta 2015 lähtien haastanut erilaiset liikkeet ja julkisissa tiloissa toimivat organisaatiot edistämään esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta myöntämällä niille esteettömyystunnuksia merkiksi esteettömyyden huomioimisesta ja edistämisestä. Nyt esteettömyystunnus on uudistettu kaupungin graafisen ilmeen mukaiseksi ja lanseerataan kansainvälisen esteettömyyspäivän kunniaksi torstaina 21.5.2020.

Esteetön ympäristö mahdollistaa muun muassa liikkumisen, asioimisen ja osallistumisen riippumatta siitä, miten hyvin näemme, kuulemme, liikumme tai luemme. Esteettömyyttä edistävät myös selkeät opasteet ja sujuva asiakaspalvelu.

Miten tunnuksen voi saada

Esteettömyystunnuksen ansaitakseen liikkeen tai organisaation tulee huomioida esteettömyys eri osa-alueilla, kuten sisääntulossa ja toimitiloissa liikkumisessa, palvelutilanteen sujumisessa, opasteissa ja pysäköintimahdollisuuksissa. Esteettömyystunnus on selkeä merkki siitä, että kyseinen liike tai muu toimija on huomioinut esteettömyyden asiakkaiden ja muiden toimitiloja käyttävien yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tunnusmerkin voi laittaa esimerkiksi tarrana etuovelle, ja sitä saa myös pyydettäessä laitettavaksi kotisivulle. Kaupungin verkkosivuilta löytyy jo nyt lista liikkeistä, joille aiemmin on myönnetty esteettömyystunnus ja listalle tullaan julkaisemaan myös uudistetun tunnuksen saajat.

– Haluamme muistuttaa liikkeitä ja julkisissa tiloissa toimivia tahoja koko Vaasan kaupungin alueella siitä, että he voivat hakea esteettömyystunnusta itselleen Vammaisneuvostolta. Tunnusta voi ja tulee myös hakea, jos liike tai toimija on muuttanut tai jos tiloissa on suoritettu huomattavia remontteja. Esteettömyystunnuksen haku on jatkuva ja sitä voidaan hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, kertoo esteettömyyskoordinaattori, vammaisneuvoston sihteeri Elisabeth Hästbacka.

Esteettömyyden edistäminen muilla tavoin

Esteettömyystunnuksen lisäksi Vaasan kaupunki ja Vammaisneuvosto edistävät esteettömyyttä ja saavutettavuutta myös yhteistyönä esimerkiksi rakennusten, palveluiden ja tuotteiden suunnittelusta niiden toteutukseen, käyttöön ja ylläpitoon.

Vaasan kaupunki myöntää esteettömyysavustusta yhdistyksille, yhteisöille ja pienille yrityksille palvelu- ja toimitilojen esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä taloyhtiöille liikkumisesteiden poistamiseen. Vaasan kaupunki myöntää myös avustusta lisänä valtion ARA-avustukseen jälkiasennushissien rakentamisessa.