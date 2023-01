Vaasan uusi nuorisovaltuusto järjestäytyi: 32 nuorta aloittaa nyt vaikuttamisen kaupungin asioihin

Nuorisovaltuustoon valittiin marraskuussa 2022 järjestetyissä vaaleissa 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä. Kaikki valtuutetut ovat vaasalaisia 13–20-vuotiaita nuoria.

Torstaina 26.1. pidetyssä järjestäytymiskokouksessa nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Aaro Helo, varapuheenjohtajiksi Simon Hellbom, Olli Svenfelt ja Mustafa Salih. Pääsihteerikseen nuorisovaltuusto valitsi Oskari Koskimäen, taloussihteeriksi Saara Valkaman ja viestintäsihteeriksi Sauli Syrin. Yhdessä he muodostavat nuorisovaltuuston hallituksen.

- On aivan mahtavat fiilikset tästä valinnasta ja otan innolla tämän puheenjohtajan tehtävän vastaan. Erittäin hyvät fiilikset myös meidän uudesta nuorisovaltuustosta, joka nyt jo vaikuttaa hyvin aktiiviselta. Nuorisovaltuustossa puhaltaa nyt uudet tuulet, sillä mukana on paljon ensikertalaisia ja saadaan varmasti sen myötä uusia raikkaita ideoita, iloitsee uusi puheenjohtaja Aaro Helo.

Läsnäolo- ja puheoikeus myös kaupunginvaltuuston kokouksiin

Nuorisovaltuuston tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa. Nuorisovaltuustolla on edustus eri lautakunnissa puhe-ja läsnäolo-oikeudella, ja jäsenten tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi nuorisovaltuusto jakaa aktivointirahaa omaehtoisen harrastamisen edistämiseksi.

Tällä kaudella nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös kaupunginvaltuuston kokouksissa.

– Se on todella iso juttu, sillä sen eteen on taisteltu vuosia. Meidän edustajan saaminen kaupunginvaltuustoon merkitsee paljon nuorisovaltuustolle ja vaasalaisille nuorille, meillä on nyt todellakin näkyvä paikka, jossa vaikuttaa kertoo Helo.

Nuorisovaltuuston uudet varsinaiset jäsenet ovat: