Vaasan uusin muraali valmistui Koulukadulle

Vaasan kaupunkikuvaan on ilmestynyt elokuussa uusi muraali eli suuri seinämaalaus. Vaasalaiset taiteilijat Bekim Hasaj ja Valentina Gelain ovat luoneet Taiteiden yöstä inspiraationsa saaneen teoksen Koulukadulle, Vasa Övningskolan lukion ulkoseinään.

Uusi muraali sijaitsee Vasa Övningskolan lukion liikuntasalin länsipäädyssä Koulukadun ja Vaasanpuistikon risteyksessä, Koulukadun puolella. Suuri maalaus viimeisteltiin valmiiksi elokuun toisella viikolla.



Muraalin toteuttivat vaasalaistuneet taiteilijat Bekim Hasaj ja Valentina Gelain. Taiteiden yötä juhlistavaan teokseen kerättiin etukäteen vaasalaisilta ajatuksia siitä, mitä Taiteiden yö kaupunkilaisille merkitsee. Ajatukset on nyt sisällytetty teokseen, jossa voi nähdä ihmishahmoja ja tuttuja vaasalaisia rakennuksia ja paikkoja.



– Vaasalaisilta saamiemme vastausten mukaan Taiteiden yöstä tulee mieleen muun muassa rytmi, meri, värit, aurinko ja yhdessä oleminen, ja näitä teemoja on mukana teoksessa, kertoo Valentina Gelain.



Pääväreistä koostuvan geometrisen kuvion päällä voi erottaa myös tuttuja rakennuksia ja paikkoja, kuten Kotka-patsaan ja Vaasan kirkon tornin. Piirros koostuu yhdestä katkeamattomasta viivasta, joka alkaa meren aalloista ja päättyy purjeveneisiin.

30-vuotisen Taiteiden yön kunniaksi

Muraali on suuri maalaus, joka toteutetaan seinään tai muuhun pysyvään, julkiseen rakenteeseen.



– Uusi muraali on tarkoitettu juhlistamaan Taiteiden yötä, jota on vietetty kaupungissa jo 30 vuoden ajan, kertoo kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.



Vaasassa on toteutettu muraaleja aiemminkin. Suurimmat niistä ovat Vaasan paloaseman tornissa sekä maisemamaalaus Hartmaninkujalla. Tämän vuoden muraalihankkeen toteuttamiseen saatiin apuraha Gröndahlin säätiöltä.

Dragos Alexandrescun tekemä video muraaliprojektista: Black Box Genesis Mural for Vaasa Night of Arts 2020