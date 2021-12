Vaasan vanhusneuvosto palkitsi ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjän vuodelle 2021

Vastaavana työvalmentajana toimiva Marika Porentola on kehittänyt Helppari-toimintaa Vaasan kaupungilla vuosien varrella. Helpparit tekevät avustavaa hoitotyötä vanhusten parissa seniori- ja palvelutaloissa, Vuorikeskuksella ja Präntöön Helmessä. He auttavat ikääntyneitä päivittäin muun muassa ruokailussa, siivoamisessa ja pyykinpesussa.

Lisäksi Helpparit järjestävät virkistystoimintaa, kuten pihapelejä, mehu- ja lettukestejä, lukutuokioita, kauneudenhoitopäiviä ja tietovisoja. Erilaiset virkistyshetket ovat ilahduttaneet arkea ja olleet suosittuja vanhusten keskuudessa.

Helppari-toiminnassa järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja oppisopimusopiskelua eri-ikäisille.

Helppari-toiminta Vaasassa on ainutlaatuista

Vaasan vanhusneuvoston mukaan palkittu toiminta on hyvää ja haastavaa sekä vanhusten hyvinvoinnin edistäminen erityisesti korona-aikana koetaan tärkeänä. Edelleen vanhusneuvosto näkee hienona asiana, jos toiminta innostaa hoitoalalle, jossa on pulaa työntekijöistä.

- Palkitseminen on valtavan iso palaute ja kannuste jatkaa ja kehittää Helppari-toimintaa edelleen. Toiminta on ainutlaatuista Vaasassa; muissa kunnissa ei ole vielä vastaavaa toimintaa. Tarkoitus on laajentaa Helppari-toimintaa myös muihin vaasalaisiin palvelutaloihin, kertoo Marika Porentola.

Vanhusneuvosto on palkinnut vuodesta 2000 lähtien vuoden vanhustyöntekijän. Tänä vuonna nimekettä nykyaikaistettiin vuoden ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjäksi.

Perinteisesti Vaasan vanhusneuvosto palkitsee vuoden vanhustyöntekijät seniorijuhlassa lokakuussa, mutta vallitsevan koronatilanteenvuoksi palkitsemistilaisuus pidettiin pienimuotoisesti tämän hetken kokoontumisrajoitukset huomioiden.

Vanhusneuvosto pyytää vuosittain ehdotuksia ryhmästä tai henkilöstä, joka ansaitsee tulla huomioiduksi vaasalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisestä. Näiden ehdotusten joukosta neuvosto valitsee palkittavat. Ehdotuksia on voinut antaa kuka tahansa. Vuonna 2021 ehdotuksia tuli kuusi kappaletta.