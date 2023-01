Vaasan yliopiston kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -luentosarja alkaa ensi viikolla – luennoitsijana tunnettu Venäjä-asiantuntija René Nyberg

Jaa

Vaasan yliopisto järjestää kevätlukukaudella uuden Kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -yleisöluentosarjan. Tiistaina 31. tammikuuta alkavan sarjan luennoitsijaksi on tulossa entinen Suomen Venäjän ja Saksan suurlähettiläs René Nyberg, joka on toiminut aiemmin myös East Office of Finlandin toimitusjohtajana. Aiheena hänellä on geopoliittinen muutos ja Venäjän tilanne.

René Nyberg. Kuva: René Nybergin arkisto.

– Nyberg on tehnyt pitkän uran diplomaattina, ja hän on tällä hetkellä yksi Suomen johtavista Venäjä-asiantuntijoista. Hänellä on pidemmän aikavälin perspektiiviä Venäjän kehittymiseen, sanoo luentosarjaa järjestävä tutkimusjohtaja Petri Uusikylä Vaasan yliopistosta. Nyberg on myös kirjoittanut aiheesta kirjoja, kuten suositun Viimeinen juna Moskovaan, Patriarkkoja ja oligarkkeja sekä viime vuonna julkaistun Ruotsin ja Venäjän välissä: esseitä historian varrelta.

Luvassa laaja katsaus kokonaisturvallisuuden aiheisiin Luentosarjaan kuuluu kuusi eri aihetta. Geopolitiikan ja Venäjän lisäksi luvassa on luentoja kansallisesta turvallisuudesta ja tiedustelusta, elinkeinoelämän kyberturvallisuudesta, kokonaisturvallisuudesta kunnissa, kokonaisturvallisuutta koskevasta tutkimuksesta ja Suomen Nato-jäsenyydestä sekä väkivaltaisesta radikalisaatiosta ja ekstremismistä. – Studia Generalia -sarja tarjoaa hyvän päivityksen kokonaisturvallisuuden teema-alueisiin. Sitä on mahdollista seurata paikan päällä Vaasan yliopiston Levón-auditoriossa tai verkkoyhteyden kautta, Uusikylä kertoo. Luennoitsijoiksi on tulossa asiantuntijoita yhteiskunnan eri aloilta ministeriöistä, teknologiateollisuudesta sekä aluehallintovirastosta. – Kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -luentosarja on avauksemme vuoropuhelulle yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Haluamme kytkeä alueen yrityksiä ja kansalaisia mukaan keskusteluun. Yliopiston tutkinto-opiskelijoilla ja avoimen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -luentosarja opintojaksona, johon kuuluu luentojen lisäksi oppimispäiväkirjan laatiminen. Kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -luentosarjan ohjelma Paikka: Vaasan yliopiston Levón-auditorio, Tervahovi, Wolffintie 32, Vaasa / tai seuraaminen verkkoyhteydellä.

Ilmoittautuminen luennolle ja verkkoyhteyden linkki Vaasan yliopiston verkkosivuilla uwasa.fi/tapahtumat 31.1.2023 klo 14.30–16.30 Geopoliittinen muutos: Venäjän tilanne

René Nyberg, suurlähettiläs

21.2.2023 klo 14.30–16.30 Kansallinen turvallisuus ja tiedustelun merkitys

Eero Kytömaa, neuvotteleva virkamies, kansallinen turvallisuuden yksikkö, sisäministeriö



28.2.2023 klo 14.30–16.30 Elinkeinoelämä ja kyberturvallisuus

Peter Sund, toiminnanjohtaja, Kyberala ry, Teknologiateollisuus ry.



2.3.2023 klo 14.30–16.30 Kunnat ja kokonaisturvallisuus

Pertti Salminen, VTT, kenraalimajuri evp.

Tarja Wiikinkoski, johtaja, pelastustoimi varautuminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto



27.3.2023 klo 14.30-16.30 Kokonaisturvallisuutta koskeva tutkimus ja Suomi Naton jäsenenä

Juha Martelius, apulaisosastopäällikkö, Puolustuspoliittinen osasto, puolustusministeriö

Karoliina Honkanen, Nato-toimiston johtaja, neuvotteleva virkamies,

puolustusministeriö



13.4.2023 klo 14.30-16.30 Väkivaltainen radikalisaatio ja ekstremismi: Näkökulma "epävakauden sirppiin"

Olli Ruohomäki, johtava asiantuntija, Ulkopoliittinen instituutti ja ulkoministeriö Lisätietoa Petri Uusikylä, tutkimusjohtaja, Vaasan yliopisto, puh. 040 5777516, petri.uusikyla@uwasa.fi Vaasan yliopiston Kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -yleisöluentosarja

Yhteyshenkilöt

Kuvat René Nyberg. Kuva: René Nybergin arkisto. Lataa