Vaasan yliopiston tutkimus arvioitiin: useat tutkimusryhmät korkealla kansainvälisellä tasolla

Vaasan yliopiston kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -luentosarja alkaa ensi viikolla – luennoitsijana tunnettu Venäjä-asiantuntija René Nyberg 26.1.2023 13:57:37 EET | Kutsu

Vaasan yliopisto järjestää kevätlukukaudella uuden Kokonaisturvallisuuden Studia Generalia -yleisöluentosarjan. Tiistaina 31. tammikuuta alkavan sarjan luennoitsijaksi on tulossa entinen Suomen Venäjän ja Saksan suurlähettiläs René Nyberg, joka on toiminut aiemmin myös East Office of Finlandin toimitusjohtajana. Aiheena hänellä on geopoliittinen muutos ja Venäjän tilanne.