Vaasanin leipomojäte muuntuu uudessa kierrätyslaitoksessa bioetanolin raaka-aineeksi

Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalouden, koneiden, bioenergian ja elintarvikkeiden alalla Pohjoismaissa. Lantmännenin omistaa 25 000 ruotsalaista maanviljelijää, meillä on 10 000 työntekijää sekä toimintaa yli 20 maassa. Liikevaihtomme on 3,8 miljardia euroa. Tutkimus ja kehitys sekä koko arvoketjun kattava liiketoiminta varmistavat, että voimme toimia vastuullisesti aina pellosta pöytään. www.lantmannen.com/fi

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 600 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä viidessä leipomossa eri puolilla Suomea ja tehtävänämme on vahvistaa leipomotoimialan elinvoimaisuutta Suomessa. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Taika ja Vaasan Kauratyynyt. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 180 miljoonaa euroa. www.vaasan.fi