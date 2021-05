Vaasassa laaditaan ensimmäistä kertaa koko kaupungin kattava kieliohjelma

Jaa

Vaasassa puhutaan lähes 100 kieltä, siksi monikielisyys on tärkeä osa kansainvälistä kaupunkia. Monikielisyys näkyy vahvasti myös tekeillä olevassa laajassa Vaasan kaupungin kieliohjelmassa. Etenkin englannin kielen käyttöä halutaan entisestään lisätä kaupungin palveluissa. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kieliohjelmaan ja kertoa mielipiteensä kieliohjelman luonnoksesta 16.5.2021 asti.

Kieliohjelmaa on valmisteltu yhdessä kaupungin eri yksiköiden edustajien kanssa työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen. Työ noudattelee valtioneuvoston antamaa kansalliskielistrategiaa, jonka tavoitteena on turvata, että kansalliskieliä puhuvien kielelliset perusoikeudet voisivat toteutua täysimittaisesti. Työssä on hyödynnetty Oikeusministeriön ja Kuntaliiton ohjeistuksia sekä Vaasan kaupunkistrategiaa.

– Haluamme nyt kuulla kaupungin asukkaiden sekä työntekijöiden ajatuksia ohjelman sisältöön liittyen. Saatujen kommenttien perusteella viilaamme ja työstämme kieliohjelmaa entistä paremmaksi, kertoo työryhmän sihteerinä toimiva aluepalvelupäällikkö Suvi Aho.

Vastaa kyselyyn 16.5. mennessä täällä. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lue ohjelmaluonnos täältä.

Vaasan kaupunki järjestää myös asukasillan Teams-sovelluksen kautta 11.5.2021 klo 17-18. Tilaisuuteen voi tulla kuulemaan lisää ja keskustelemaan kieliohjelmasta. Asukasiltaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan keskusteluun pääsee tästä Microsoft Teams -linkistä (liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella):

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä