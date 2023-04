Vaasassa moni toimija tarjoaa digitukea

Vaasassa on tarjolla digitukea, mutta palautteen mukaan digituen palveluita on ollut hankala löytää. Nyt Vaasassa digitukea ja neuvontaa sähköiseen asiointiin tarjoavien yhteystiedot on kerätty yhteen vaasa.fi/digituki -verkkosivulle. Kevään 2023 digitukiesitteen voi hakea myös Kansalaisinfon, Vähänkyrön yhteispalvelun, kirjastojen sekä Vuorikodin tiloista.

- Digituen tarkoitus on auttaa kuntalaista itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Jokaisella tulee olla mahdollisuus hyödyntää digitaalisia laitteita ja palveluita arjessaan itselle sopivalla tavalla, sanoo koordinaattori Senni Korhonen. Kaikki digituen verkkosivuille kerätyt toimijat tarjoavat digitukea pääosin maksuttomasti. Toimijat ovat voittoa tavoittelemattomia. Meistä jokainen tarvitsee joskus digitukea Digitaidoissa ei tarvitse pyrkiä samalle tasolle kuin joku muu, eikä avun pyytämistä tarvitse hävetä. Olennaisempaa on tunnistaa oma digitaalisten palvelujen käyttötarve ja mahdolliset kehittymisen tarpeet. - Digitaaliset palvelut voivat toisinaan helpottaa asiointia, kun asioita voi hoitaa kotoa. Myös arkeen saa mielenkiintoista sisältöä, kuten jumppatunnin omaan olohuoneeseen tai mahdollisuuden jutella kasvokkain kaukana asuvan ystävän tai sukulaisen kanssa, kertoo digitalkkari Tommi Kallio-Kujala. Digitalkkari antaa apua arjen digihaasteisiin suomeksi ja englanniksi pääkirjastolla sekä etäyhteydellä. Digitukea moniin eri tarpeisiin Jos omia laitteita tai nettiyhteyttä ei ole, voi tietokonetta ja tulostinta käyttää muun muassa kirjaston tiloissa tai Vuorikodin nettipisteellä. Tukea oman laitteen hankintaan saa esimerkiksi digitalkkarilta, kansalaisopisto Almalta ja yhdistyksiltä. Neuvontaa kaupungin sähköisissä palveluissa ja tukea viranomaispalveluiden löytämisessä antavat Kansalaisinfo, yhteispalvelu Vähäkyrö sekä Welcome Office. Lisäksi digitalkkari sekä monet yhdistykset ja kansalaisopisto Alma tarjoavat muun muassa henkilökohtaista tai ryhmäopastusta omalle laitteelle tai tukea esimerkiksi sovellusten ja sosiaalisen median käytössä. Mikäli digitukea tarvitseva ei voi käyttää muita palveluita, voi digitukea tiedustella omaan kotiin muun muassa Punaisen Ristin Vaasan osastojen Arjen avun kautta. Digitaitoja voi kehittää myös itsenäisesti verkosta löytyvillä materiaaleilla esimerkiksi Ylen digitreeneissä, Seniorisurfin tai Enter ry:n verkkosivuilla.



Anna palautetta uudesta verkkosivusta Käy katsomassa uudet verkkosivut ja anna palautetta: löysitkö tarvitsemasi digituen verkkosivulta tai kuinka voisimme kehittää sivuja? Voit antaa palautetta verkkosivusta ja digituen esitteistä myös kaupunginkirjaston digitalkkarin luona (Kirjastonkatu 13, arkisin klo 10–17). Tiesitkö myös? Viranomaisilla on lakisääteinen velvoite opastaa tarjoamiensa sähköisten palvelujen käytössä. Moni yritys tarjoaa kohdennettua tukea omien sähköisten palvelujensa käytössä, esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, mediatalot ja kaupat. Yleistä tukea eli osaamista kehittävää ja palveluista riippumatonta digitukea on tarjolla kirjastoissa ja kansalaisopistoissa sekä yhdistysten ja järjestöjen järjestämänä. Laitetukea ja opastusta älylaitteiden käytössä tarjoavat muun muassa yritykset. Laitetukea voi saada myös kirjastoista ja kansalaisopistoista sekä järjestöiltä. Läheiset, vanhemmat, lapset, ystävät ja muut läheiset ovat digituen suurin tarjoaja. Digitukea lähdetäänkin usein hakemaan ensimmäisenä läheisiltä.

