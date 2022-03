Vaasassa valmistaudutaan ottamaan vastaan ukrainalaisia

Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi herättää huolta, epävarmuutta, pelkoa ja ahdistusta. Tilanteen tekee ehkä vielä vaikeammaksi se, että jaksaminen on jo nyt monilla koetuksella pitkään jatkuneen koronapandemian takia.

− Tässä tilanteessa on tärkeintä, että huolehdimme itsestämme ja läheisistämme. Kun pidämme itsestämme huolta, jaksamme myös paremmin auttaa toisia, muistuttaa kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

− Mahdollinen pelko ja ahdistus ei saa purkautua syrjintänä, rasismina tai vihana ketään kohtaan. Olemme hyvin kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki, meillä asuu sekä venäläisiä että ukrainalaisia että monesta muusta maasta tulleita ihmisiä. Olemme kaikki tavallisia ihmisiä, jotka haluavat elää hyvää elämää, eikä kukaan täällä asuva ole syyllinen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, painottaa Häyry.

Osalla on ystäviä, läheisiä tai sukulaisia sodan keskellä ja tänne saapuu apua tarvitsevia. Parasta mitä voimme tehdä, on toimia yhdessä toisia tukien ja toisista huolehtien. Yksityishenkilöt ja yritykset voivat halutessaan auttaa ukrainalaisia luotettavien ja tunnettujen organisaatioiden (esimerkiksi Suomen Punainen Risti ja Unicef) rahakeräysten kautta. Punaisen Ristin kautta voi myös tarjota konkreettista apua, esimerkiksi majoitusta, Suomeen tuleville ukrainalaisille.

Vaikeiden ja ahdistavien ajatusten kanssa ei myöskään tarvitse jäädä yksin. Apua tarjoavia tahoja on kerätty kotisivulle vaasa.fi tänne.

Vaasassa ollaan valmiita ottamaan vastaan ukrainalaisia

Vaasan vastaanottokeskuksen johtaja Pia Pajunurmen mukaan Vaasassa on valmistauduttu hyvin Ukrainasta sotaa pakenevien vastaanottamiseen ja auttamiseen.

− Meillä on normaalisti 150 paikkaa maahanmuuttajille, mutta Migrin ohjeistuksen mukaan olemme nostaneet valmiuden 300 paikkaan. Paikkojen lisääminen ei ole meille ongelma, sillä myös vuonna 2015 lisääntyi palveluntarve turvapaikanhakijoiden nopean lisääntymisen myötä ja onnistuimme hoitamaan asiat silloinkin hyvin.

− Vaasa on monikulttuurinen ja kansainvälinen kaupunki, joten tänne on helppo tulla. Kun terveystarkastukset on tehty tulijoille, he pääsevät paikalliseen arkeen kiinni ja aikuisille tarjotaan suomen kielen opetusta, lisää Pajunurmi.

Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella valmistaudutaan siihen, että ukrainalaiset lapset ja nuoret pääsevät päivähoitoon ja opetukseen.

− Varhaiskasvatuksessa valmistaudumme ukrainalaisten tuloon varaamalla kolme entistä avoimen päiväkodin tilaa heitä varten. Avoimen päiväkodin toimintana voimme tarjota alle kouluikäisille lapsille ja heidän äideilleen turvallista, yhteistä toimintaa vertaistukiryhmissä. Pieniä lapsia ei haluta erottaa heti äideistään, kun he tulevat traumaattisista kokemuksista. Perusopetuksessa lapset aloittavat valmentavan opetuksen ryhmissä, kertoo Vaasan kaupungin sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

Tällä hetkellä Vaasassa ei ole vielä suurta määrää ukrainalaisia, mutta lisää odotetaan lähiviikkoina.

Vaasan kaupungin varautumisen johtoryhmä kokoontui talviloman jälkeisellä viikolla käsittelemään Ukrainan tilannetta ja sen vaikutuksia. Varautumista ja valmisteluja tehdään kaupungin eri palveluissa ja varautumisen johtoryhmässä seurataan tilanteen kehittymistä.

Kaupunki osoitti tukensa Ukrainalle ja sen kansalaisille valaisemalla maaliskuun ensimmäisen viikonlopun ajan kaupungintalon sekä Onkilahden kevyen liikenteen sillan Ukrainan lipun sinikeltaisin värein sekä lahjoittamalla Ukrainan valtiolle ja sen kansalaisille 50 000 euroa Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston kautta.