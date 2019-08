Vaativa kirjastotyö ansaitsee enemmän kuin pelkät kiitokset

Vaikka Suomesta löytyy maailman paras kirjasto, ei kirjastojen monipuolinen työ ja osaaminen näy kirjastoalan palkoissa.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa kirjastot ovat näyttävästi esillä. Hallitusohjelma julkistettiin Helsingin keskustakirjasto Oodissa, ministerit kiertävät kirjastoissa kuulemassa kansalaisten huolia ja toiveita ja kuin tilauksesta Oodi palkittiin 27.8. maailman parhaana uutena kirjastona. Upea asia suomalaiselle kirjastolaitokselle, jota varmasti tullaan muistamaan useissa juhlapuheissa.



On syytä muistaa, että maailman paras kirjastolaitos ei synny itsestään. Sen rakentavat asiantuntevat työntekijät. Kirjastotyö on naisvaltaista matalapalkkatyötä, josta maksettava palkka ei vastaa työssä edellytettyä vastuuta ja osaamista. Juhlapuheiden lisäksi kirjastojen henkilöstö ansaitseekin nyt kiitoksen ja kunnian lisäksi palkantarkistuksen.



Tuoreen kirjastoalan järjestöjen kanssa teetetyn kirjastoalan työntekijätutkimuksen mukaan työtehtävät kirjastoissa monipuolistuvat jatkuvasti. Kirjastojen päivittäisessä työssä vaaditaan entistä laaja-alaisempia taitoja ja osaamista. Kirjastotyö on osaltaan vaativaa asiantuntijatyötä, jossa kirjaston henkilöstö kantaa entistä enemmän vastuuta myös yhteiskunnallisista palveluista. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten lukutaidon parantaminen, digineuvonta ja kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Jotta maailman paras kirjastolaitos saisi jatkoa, meidän pitää huolehtia siitä, että kirjastot ovat jatkossakin vetovoimainen työpaikka osaavalle ja asiantuntevalle henkilöstölle. Sen taataksemme tarvitsemme kirjastoalan palkankorotuksen. Seuraava kuntien työ- ja virkaehtosopimus tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden.