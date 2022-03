Väestönsuojat pääasiassa kiinteistökohtaisia – oma varautuminen kotona tärkeää

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt huolta asukkaissa, ja kaupungille on tullut kysymyksiä väestönsuojista. Ensisijainen suojautumispaikka on aina siinä kiinteistössä, jossa asuu tai työskentelee. Väestönsuojaan siirrytään vain viranomaisen käskystä. Jokaisessa kotitaloudessa on hyvä olla jatkuva varautuminen ruuan ja veden osalta kolmeksi vuorokaudeksi.

- Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella ei ole yleisiä väestönsuojia. Väestönsuoja löytyy useimmiten isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä ja ovat näiden kiinteistöjen asukkaiden tai työntekijöiden käytössä. Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa ei väestönsuojaa yleensä ole. Säteilyvaaratilanteissa suojaudutaan ensisijaisesti sisätiloihin, kertoo pelastusjohtaja Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Väestönsuoja on pääsääntöisesti rakennettava rakennusta varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä. Eli vastuu väestönsuojista ja niiden turvallisuudesta on suurimmaksi osaksi kiinteistöjen omistajilla. - Väestönsuojat ovat useimmiten muussa käytössä rauhan aikana, esimerkiksi varastoina tai liikuntatiloina. Vaatimuksena on kuitenkin, että tarvittaessa ne voidaan ottaa käyttöön väestönsuojina 72 tunnin kuluessa. Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu aina viranomaisten kehotuksesta, muistuttaa Mäki. Suurin osa väestönsuojista talokohtaisia myös valtakunnallisesti

Sisäministeriön mukaan (https://intermin.fi/pelastustoimi/vaestonsuojat) vuoden 2020 alussa Suomessa oli 54 000 väestönsuojaa ja niissä oli yhteensä 4,4 milj. suojapaikkaa. Pääosa suojista (noin 85 %) on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia yksityisiä, talokohtaisia teräsbetonisuojia. Myös useamman kiinteistön yhteisiä kalliosuojia on käytössä. Useimmiten väestönsuojat ovat normaalioloissa muussa käytössä, esimerkiksi liikuntahalleina, metroasemina ja parkkihalleina. Asuinrakennusten väestönsuojat toimivat usein esimerkiksi varastotilana. Lisää tietoa Pohjanmaan pelastuslaitoksen sivuilta: https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/palvelut/varautuminen/vaestonsuojat Jokaisen hyvä varautua selviämään kolme vuorokautta kotona Väestönsuojien kunnon tarkistaminen on yksi varautumisen keino. Tämän lisäksi aina ajankohtainen ja jokaista kotitaloutta koskeva konkreettinen tapa varautua poikkeavaan tilanteeseen on hankkia kotivara omaan kotiin. - Kotivara tarkoittaa kotiin hankittua varastoa pitkään säilyvää ruokaa ja juotavaa, jotka riittävät noin kolmeksi vuorokaudeksi sekä ihmisille että lemmikeille. Kotivara voi tulla tarpeeseen esimerkiksi sähkökatkon tai puhtaan veden saastumisen, maksuliikenteen häiriöiden tai yhteiskuntaan laajasti vaikuttavan lakon takia, kertoo Vaasan kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Marjo Lindgren. Vettä tulee varata 1–2 ämpärillistä henkilöä kohden vuorokaudessa. Lisäksi vedenjakelua varten tarvitaan puhdas kannellinen astia tai kanisteri. Vettä tarvitaan paitsi juomiseen, myös ruuanlaittoon ja henkilökohtaiseen hygieniaan. Lisää tietoa kotien varautumisesta saa osoitteesta: https://72tuntia.fi/

