Väestörekisterikeskus rakentaa D9-kokeilun pohjalta jatkuvan palvelun julkishallinnon digitalisaation tueksi

Digitalisaation edistäminen yhteiskunnassa on yksi Väestörekisterikeskuksen tärkeimmistä tehtävistä. Julkishallinnon digiloikan tukemiseksi Väestörekisterikeskus perustaa vuodenvaihteessa uuden palvelun, joka pohjautuu Valtiokonttorin määräaikaiseen D9-digitiimikokeiluun.

Valtiokonttorissa määräaikaisesti toimiva Digitiimi D9 lopettaa toimintansa kokeilun päättyessä 31.12.2018. Uusi digitalisaatiota tukeva palvelu käynnistyy 1.1.2019 Väestörekisterikeskuksessa, joka muuttuu vuoden 2020 alussa Digi- ja väestötietovirastoksi. Palvelun muoto ja laajuus arvioidaan loppuvuoden aikana. Toiminta organisoidaan osin Väestörekisterikeskuksen henkilöstön tehtävänkuvia muokkaamalla ja osin rekrytoineilla.

Valtiokonttorin digitiimi D9 on tukenut digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä. Valtionhallinnon organisaatiot ovat kokeneet, että D9:n toiminta on ollut erittäin tarpeellista ja hyödyllistä. Toimintaa on pidetty erittäin ketteränä, joustavana ja asiantuntevana.

– D9-digitiimin toiminnalla ja palveluilla on ollut merkittävä vaikutus asiakkaidemme yksittäisten kehittämishankkeiden onnistumiseen ja niiden tuloksellisuuden parantumiseen, digijohtaja ja D9-tiiminvetäjä Nina Nissilä Valtiokonttorista kertoo.

D9-digitiimin toiminnasta tehdyn ulkoisen arvioinnin mukaan erityisen hyvin D9-digitiimin toiminta on onnistunut auttaessaan julkishallinnon organisaatioita uusien digihankkeiden ja -projektien toimeenpanossa. Palvelut ovat toimineet hyvin niin operatiivisimmissa kuin strategisimmissakin kehittämishankkeissa.

– D9:n aloittama työ sopii erinomaisesti osaksi tulevan Digi- ja väestötietoviraston ydintoimintaa. Tarkoituksena on syventää toimintaa kytkemällä se tiiviimmin muuhun Väestörekisterikeskuksen tarjoamaan digitalisaation ja palveluiden kehittämisen tukeen, neuvontaan ja ohjaukseen, sanoo Väestörekisterikeskuksen Asiakkaat-yksikön johtaja Pekka Rehn.

Digitalisaation tuen toiminnan jatkaminen Digi- ja väestötietoviraston pysyvänä perustoimintana mahdollistaa tarvittaessa myös pitkäkestoiset asiakasprojektit, joissa yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy pidemmällä aikavälillä. Uuden palvelun odotetaan toimivan itseohjautuvasti, kuten Väestörekisterikeskuksen muutkin palvelut toimivat.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, johtaja Pekka Rehn, p. 0295 535 046, etunimi.sukunimi@vrk.fi

Valtiokonttori, digijohtaja ja tiiminvetäjä Nina Nissilä, p. 045 173 3713, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi