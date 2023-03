VähäE jättää uuden EP:n myötä menneisyyden taakseen

Kokonaan uutta tuotantoa on vain albumin nimikkoraita “VähäE”, joka on samalla myös koko albumin aloitusraita. Siinäkin on silti ripaus vanhaa:

Takaisin pöytälaatikkoon vedetty kappale sai muhia vain hetken, ennen kuin sen uusi käyttötarkoitus alkoi kirkastua. Siitä tuli sisääntulokappale live-keikoille.

Koko EP jatkaa osittain samaa teemaa, eli kyseessä on lähestulkoon konseptialbumi.

Koko levy on eräänlainen läpikeikkaus VähäE:n historiasta ja menneisyydestä. Itseironialla alkava omakohtainen tilitys kertoo lastenkotiin heivatusta ja maaseudulle seivatusta räppäristä, jonka elämä ryysyistä rikkauksiin on kulkenut vääjäämättömästi omaa latuaan.

EP:llä kuultavat kappaleet järjestyksessä ovat:

EP:n ainoa slovari “Näillä tutkinnoilla ei leveillä” on soinut maaliskuussa kertaalleen 2023 myös SuomiPopin taajuuksilla, jossa Juha Perälä kehui kappaletta. Keväinen biisi vitsailee ammattialojen arvostuksen puutteesta ja toteaa, että vaikka näillä tutkinnoilla ei leveillä, niin se haittaa ei näillä keleillä - mitään. Biisin kertosäkeistössä feattaa upeasti Tuusulalainen Ville Nisunen.

Vastaavasti kolmas raita “Nollaviis”, edustaa huomattavasti raskaampaa ilmaisua ja kertoo tarinaa ei niin onnellisesta sadusta, jossa poika kohtaa tytön. “Tien päällä” taas sivuaa VähäE:n päivätyötä kuljetusalalla ja viimeiset kaksi biisiä “Never give up” ja “Päätyyn asti” ovat buustibiisejä, joista “Päätyyn asti” voisi sopia vaikkapa Huuhkajien tai Leijonien viralliseksi kisabiisiksikin.

EP niputtaa yksiin kansiin VähäE:n menneisyyden ja sulkee samalla yhden kokonaisen ajanjakson. Tulevaisuudessa räppäri aikoo keskittyä enemmän ympärillä näkemiinsä asioihin ja ilmiöihin sen sijaan että käsittelisi menneisyyden teemoja.

Tälle vuodelle on tulossa lisääkin julkaisuja.

Juuri nyt pääasialliset tavoitteet ovat vahvasti live-puolella ja keikkoja pyritään tekemään niin paljon kuin mahdollista. Keikkakokoonpanossa VähäE:llä on itsensä lisäksi tuplaaja-manageri Sako sekä DJ Neverheard ja backline-teknikko Paavo Virtanen.

- Fakta on se, että live-keikat on tällä hetkellä se millä tästä musiikista on helpointa saada myös tuloja, kun ei vielä olla koko kansalle tuttuja. Lisäksi esiintyminen on ihan älyttömän hauskaa ja meillä on tiimissä hyvä meininki. Siksi me koitetaan tehdä kaikki mahdolliset keikat, joista vaan maksetaan, että on varaa sitten tehdä lisääkin musaa, VähäE heittää.