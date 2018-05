Vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta todellinen vaihtoehto arjen ruokailuun ja hyvinvoinnin lisäämiseen: Team LCHF Suomi aloittaa toimintansa

Suomi saa uuden vähähiilihydraattiseen ruokavalioon keskittyvän palveluntarjoajan. Team LCHF Suomi tuo tämän painonhallintaan erittäin toimivan sekä elintasosairauksia vastaan tehokkaasti taistelevan, kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävän ruokavalion jokaisen ulottuville viikkoreseptipalvelun avulla. Palvelu on suunnattu terveellisestä syömisestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille, tehokasta painonpudotusta etsiville sekä niille, joilla on tarve muuttaa elämäntapojaan oman hyvinvointinsa näkökulmasta.

LCHF (low carb, high fat – vähän hiilihydraatteja, paljon rasvaa) on ruokavalio, jonka noudattaja aktiivisesti vähentää hiilihydraatteja ruokavaliostaan. Elimistön tarvitsema energia saadaan hiilihydraattien sijaan rasvasta, joka ei nosta verensokeria ja pitää kylläisenä pitkään. Team LCHF Suomen missio on tuoda LCHF-ruokavalio jokaisen ulottuville ja tehdä Suomesta hyvinvointiin vaikuttavan ruokavalion noudattamisen mallimaa. Tavoitteena on näyttää, että elintasosairaudet ovat voitettavissa yksinkertaisilla muutoksilla arjen ruokailutottumuksissa.

”Suomessa on maailman parhaat elintarvikkeet, puhtain ruoka ja huippuosaamista, ja siten erinomaiset mahdollisuudet aikaansaada muutos, jota tarvitaan, jotta elintasosairauksista ei tule nykyistä pahempaa epidemiaa”, sanoo Erica Flinck-Härkönen, palvelun keulahahmo ja toimitusjohtaja. ”Kyse ei ole ainoastaan laihdutuskuurista, vaan pysyvästä muutoksesta suhteessa ruokaan ja tapaan syödä. Perinteinen, rasvaan kielteisesti suhtautuva ruokavaliomalli joutuu koetukselle, mutta tulokset puhuvat puolestaan: muualla maailmassa ollaan jo vakuuttuneita.”

Ruokavaliolla on paljon pitkäaikaisia kannattajia maailmalla, ja se kiinnostaa laajalti myös Suomessa. Pelkästään Team LCHF Suomen hallinnoimassa Vähähiilihydraattinen ruokavalio -yhteisössä on Facebookissa yli 40 000 jäsentä. Team LCHF Suomen toinen avainhenkilö, lääketieteen tohtori, palvelun lääketieteellinen johtaja Mats Rönnback tunnistaa valtavan halun löytää ratkaisuja, joita esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmä ei nykyisellään pysty tarjoamaan.

”Näen vastaanotollani jatkuvasti ihmisiä, joilla on palava halu ja tarve voida paremmin. Huonovointisuuden syy on usein ylipaino ja muut elintasosairaudet, ja lääkinnällisen hoidon rinnalle tai sijaan tarvittaisiin elämäntapamuutos, jotta saataisiin pysyviä, pitkäaikaisesti hyvinvointiin vaikuttavia tuloksia. Siksi lähtökohtamme on ollut, että haluamme auttaa ihan tavallisia ihmisiä löytämään tämän ruokavalion ja soveltamaan sitä arkeen helposti. Tarjoamme työkalut elämäntapamuutoksen aikaansaamiseen, suomeksi suomalaisille.”

Toisin kuin yleisesti ajatellaan, vähähiilihydraattinen ruokavalio ei tarkoita pelkkää pekonia ja munia, vaan se sopii myös kasvissyöjälle. Team LCHF Suomen viikkoreseptipalvelu tarjoaakin neljä erilaista reseptikokonaisuutta, sisältäen myös maidottoman ja kasvisvaihtoehdon. Jäsenille on tarjolla kattava jäsensivusto, mistä löytyy reseptien lisäksi taustatietoa, blogeja, ideoita, tiedettä ja tutkimusta, ja keskustelukanavat. Yhteisöllisyys on yksi palvelun kantavista arvoista.

”Sivustomme on kohtaamispaikka, josta saa arjen työkalut, tietoa, inspiraatiota ja yhteisön tuen. Jaamme samat tavoitteet syödä hyvin ja voida hyvin, ja yhdessä niiden saavuttaminen on mahdollista.” Erica Flinck-Härkönen toteaa.