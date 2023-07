Vähän ennen yötä -kantaesitys vie kuulijansa ja tulkitsijansa perimmäisten kysymysten äärelle

Nyt kantaesitettävä Vähän ennen yötä on säveltäjä Olli Kortekankaan ja runoilija Pia Perkiön kamarimusiikkiteos uruille ja kolmelle solistille. Teoksen voi määritellä vesperiksi, iltamusiikiksi. Meditatiivinen teos ja sen teksti paneutuvat rohkeasti olemassaolomme perimmäisiin universaaleihin ja henkisiin kysymyksiin, elämän arjen painoon ja rakkauden kaipuuseen, viittaamatta kuitenkaan mihinkään uskontokuntaan tai tunnustuksellisuuteen.

Teoksen esittävä lauluyhtye TriAngel on vuonna 2006 perustettu kolmen naisen trio, joka sai alkunsa halusta laulaa klassista ja hengellistä musiikkia svengaavasti ja koskettavan tuoreita tulkintoja etsien. TriAngelin laulajat, Aurora Ikävalko, Kaisa Näreranta ja Tuula Saarensola ovat kaikki klassisen musiikin ammattilaisia. Yhtye esiintyy sekä a cappella, että erilaisten soitinkokoonpanojen säestyksellä. TriAngelin esityksissä loistavat tulkinnan rohkeus ja vahvat, persoonalliset äänet.

– Alkuperäinen idea iltamusiikkiteoksesta on säveltäjä Olli Kortekankaan ja runoilija Pia Perkiön. He etsivät teokselleen tilaajaa ja ajatus oli, että teos olisi sävelletty uruille, sekakuorolle ja solisteille. Korona-aika sekoitti kuitenkin monien kuorojen suunnitelmat, eikä esittäjää löytynyt. Kaipasimme TriAngelille tuolloin uutta ohjelmistoa, joten ehdotin Olli Kortekankaalle, voisiko hän harkita teoksen säveltämistä uruille ja kolmelle naisäänelle. Olimme juuri työstämässä konserttia uruille ja naisäänille sovitetusta Faurén Requiemista, kun Olli kävi kuuntelemassa harjoituksiamme ja innostui kokoonpanostamme valtavasti, Kaisa Näreranta kertoo teoksen syntyvaiheista.

– Sekakuorosovitus ei ole vieläkään poissuljettu, sillä teos on ehdottomasti moneen taipuva helmi. Musiikkitalon Organossa on kolmet eri aikakauden urut, joita kaikkia soitetaan tässä teoksessa. Kantaesityksestä onkin sen myötä tulossa erityinen, vaikka teos on ajaton ja sopii hyvin esitettäväksi myös kirkoissa.

Konsertin urkurina toimiva musiikin tohtori Jan Lehtola on opiskellut urkujensoittoa Helsingissä, Amsterdamissa, Stuttgartissa, Lyonissa ja Pariisissa. Lehtola on valmistunut Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osastolta musiikin maisteriksi ja suorittanut urkujensoiton A-tutkinnon erinomaisin arvosanoin vuonna 1998. Lehtola on esiintynyt lukuisten orkestereiden, kuten BBC:n Filharmonisen orkesterin, Radion sinfoniaorkesterin, Lahden, Tampereen ja Mikkelin kaupunginorkestereiden, Tapiola Sinfonietan sekä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin solistina ja vieraillut useilla festivaaleilla niin Suomessa kuin ulkomailla. Säännöllisesti yhteistyötä säveltäjien kanssa tekevä Lehtola on kantaesittänyt 120 teosta ja toimii Musiikkitalon urkukonserteista ja uruista vastaavan Musiikkitalon Urut Soimaan ry:n puheenjohtajana.

Lauluyhtye TriAngel ja Jan Lehtola esittävät Vähän ennen yötä -teoksen Musiikkitalon esityksen lisäksi myös Lahden Urkuviikoilla kantaesitystä seuraavana päivänä 13.8.2023.



12.8.2023 klo 19.00-20.15, Musiikkitalon Organo-sali

Vähän ennen yötä -urkukamarimusiikkiteoksen kantaesitys

Lauluyhtye TriAngel ja urkuri Jan Lehtola



Konsertilla muistetaan myös kesäkuussa menehtynyttä Kaija Saariahoa. Aurora Ikävalko ja Jan Lehtola esittävät Saariahon harvoin esitetyt kolme preludia sopraanolle ja uruille. Lisäksi konsertissa kuullaan Johann Sebastian Bachin valittuja sävellyksiä – Bach oli Kaija Saariaholle yksi tärkeimmistä, jopa esikuvallinen säveltäjä.



Liput 28 € / 23 € / 11,50 € Musiikkitalon lipunmyynnistä ja Ticketmasterin verkkokaupasta täältä.

Konsertin Facebook-event

Huom! Musiikkitalon Urut Soimaan ry:n kannatusjäseniksi 10.8.2023 mennessä liittyville konserttiin vapaa pääsy. Lue lisää jäsenyydestä täältä.

Konsertin ohjelma:



Kaija Saariaho (1952-2023)

Kolme preludia sopraanolle ja uruille (1981)

Aurora Ikävalko, sopraano ja Jan Lehtola, urut



Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Praeludium in Es, BWV 552/1

Kyrie, Gott Vater, BWV 669

Christe, aller Welt Trost, BWV 670

Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV 671

Fuga in Es, BWV 552/2

Jan Lehtola, urut



Olli Kortekangas (säv.), Pia Perkiö (san.)

Vähän ennen yötä

Lauluyhtye TriAngel – Aurora Ikävalko, Kaisa Näreranta, Tuula Saarensola

Jan Lehtola, urut