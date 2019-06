Vähänkyrön taideleiri täyttää 30 vuotta

Vähässäkyrössä on järjestetty kesäisin taideleirejä lapsille jo 30 vuoden ajan. Pyöreitä vuosia juhlitaan perjantaina 14.6. Vähänkyrön kirjastossa taidepajan ja näyttelyn merkeissä.

Ohjelmassa on kaikille avoin pop up –taidepaja sekä leirin taidenäyttelyn avajaiset. Juhlaan on kutsuttu myös vuosikymmenien aikana leireille osallistuneita lapsia ja nuoria perheineen.

- Leirille saavat kaikki tulla sellaisena kuin ovat, eikä tarvitse olla taustatietoja tai –taitoja taiteen tekemisestä. Aiempien vuosien leiriläisiltä olen saanut kommenttia, että parasta leireillä on pitää hauskaa ja saada uusia ystäviä, kertoo nuoriso-ohjaaja Helena Väänänen.

Kaksikymmentä lasta tutustuu taidelajeihin

Tämän vuoden taideleiri pidetään 10.-14.6. nuorisotalo Kyrölässä. Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden järjestämälle leirille osallistuu 20 alakouluikäistä lasta.

Leirillä tutustutaan eri taidemuotoihin ja –tekniikoihin ja tehdään muun muassa savitöitä, hiilipiirustuksia ja kolmiulotteinen naamari. Leiriviikon lopulla avataan perinteisesti leiriläisten taidenäyttely.Näyttely on avoinna 12.8. saakka Vähänkyrön kirjastossa.

Media on tervetullut tutustumaan leirin toimintaan ma-pe 10.-14.6.:

Leiripäivien aikataulu ma-to:

• 10-11.30 Taiteilua

• 11.30-12.30 Lounas ja tauko-ohjelmaa

• 12.30-14.30 Taiteilua

• 14.30-15 Välipala

Leiripäivän aikataulu pe:

• 13-15.30 Taiteilua

• 15.30 Päivällinen

• 17-18 Taidenäyttelyn avajaiset kirjastolla