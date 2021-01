Vähentyneet testimäärät huolestuttavat terveydenhuollossa

Joulun ja uudenvuoden aikaan koronavirustestiin hakeutuneiden määrä väheni huomattavasti. On mahdollista, että oireista huolimatta moni on jättänyt menemättä testiin.

”Ihmisten liikkuminen pyhien aikaan ei ole vähentynyt ja sen vuoksi meillä terveydenhuollossa on huoli siitä, että tartuntoja on jäänyt toteamatta. Tämä voi johtaa epidemian äkilliseen pahentumiseen. On tärkeää, että testiin mennään välittömästi, jos on mitään koronavirustartuntaan viittaavia oireita”, sanoo HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Testiin on syytä mennä, jos on

akuutti hengitystieinfektio (yksikin oire riittää: kuume, yskä, kurkkukipu, kurkun karheus, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys, lihaskivut)

ripuli, pahoinvointi tai oksentelu ilman muuta selkeää syytä.

HUSin koronavirusnäytteenottopisteiden verkosto palvelee Uudellamaalla alueellisesti kattavasti ja laajoin aukioloajoin.

Uudenmaan asukkaat voivat varata ajan koronatestiin itsepalveluna Koronabotista osoitteesta koronabotti.hus.fi. Botin kautta voi varata ajan myös alle 16-vuotiaalle lapselle.

Helsinkiläisten ajanvarauskanava on Omaolo-palvelu. Ajanvaraukseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Puhelimitse ajan koronatestiin voi varata kuntien koronaneuvontapuhelimista tai kunnan ohjeiden mukaan terveysasemalta.

Uudellamaalla oleskelevat ulkopaikkakuntalaiset voivat hakeutua testiin puhelinpalveluiden kautta. Samoin muualla Suomessa matkustavat Uudenmaan asukkaat voivat hakeutua testiin oleskelupaikkakunnan koronaneuvontapuhelimeen soittamalla.

HUSin koronavirustestaus on aina maksutonta ja tulokset saapuvat nopeasti tekstiviestitse.

Klikkaa video auki tästä ja katso, mitä koronavirustestissä tapahtuu.