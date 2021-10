Vähittäiskaupan mediaa tehostavalle Doohlabsille lähes miljoonan euron rahoitus kansainvälistymiseen

Vuonna 2018 perustetun, myymälämainonnan automaatioon keskittyvän markkinointiteknologiayritys Doohlabsin rahoituskokonaisuus muodostuu yksityisiltä sijoittajilta kerätyistä sijoituksista sekä Business Finlandin tuotekehityslainasta ja ELY-keskuksen tuesta. Sijoittajat valitsivat Doohlabsin myös FiBANin New Nordic Leads -ohjelman kymmenen lupaavimman startup -yrityksen joukkoon.

”Oli hienoa huomata, kuinka näkemyksemme vähittäiskaupan medialiiketoiminnan murroksesta ja kehittämämme uusi teknologia sai vastakaikua useilta eri tahoilta. Kasvurahoituksella viemme teknologiamme globaaliin markkinaan, jossa vähittäiskaupan toimijoiden koko on moninkertainen Pohjoismaihin verrattuna. On aina hienoa olla viemässä suomalaista teknologista edelläkävijyyttä maailmalle”, kertoo Doohlabsin toimitusjohtaja Janne Lohvansuu.

100 miljardin dollarin mahdollisuus vähittäiskaupalle

Vähittäiskaupan mediaratkaisut tarjoavat uuden, kannattavan liiketoiminnan kauppaketjuille, jotka etsivät uusia tulovirtoja katteita pienentävän verkkokaupan puristuksessa. Boston Consulting Group onkin todennut vähittäiskauppamedian murroksen olevan kauppiaille 100 miljardin dollarin mahdollisuus.

Kaupan sisällä tapahtuvan myymälämainonnan digitalisaatio on ollut hidasta verrattuna verkossa tapahtuneeseen kehitykseen. Vähittäiskauppamedian voimakas kasvu on luonut tarpeen verkosta tutulle kohdennusautomaatiolle fyysiseen ympäristöön sovellettuna, kaupan sisällä olevilla digitaalisilla ruuduilla. Mahdollisuus tavoittaa kuluttajat oikealla viestillä siellä, missä ostospäätös tehdään, on houkutteleva sekä kauppiaille, tavarantoimittajille että mainostajille. Kauppa on myös ylivoimainen toimija kyvyssään mitata mainonnan toimivuutta toteutuneena myyntinä.

Suomen vähittäiskauppamarkkinassa myymälämainonnan automaatio ottaa vasta ensimmäisiä askeleitaan. Edelläkävijöitä lukuun ottamatta myymäläyleisöjen kaupallistaminen on usein vasta suunnittelupöydällä ja markkinaosuudet mainostajien budjeteista vielä jakamatta.

Kaupan asiakasdatan arvo kasvaa kolmannen osapuolen evästeiden merkityksen vähentyessä

Vähittäiskaupalle avautuu merkittävä mahdollisuus kasvattaa medialiiketoimintaansa kaupallistamalla myymälöidensä asiakaskunnan huomio brändeille, tavarantoimittajille, yhteistyökumppaneilleen sekä muille mainostajille, kun kolmannen osapuolen evästeiden käyttö internet-mainonnassa hankaloituu merkittävästi mm. Googlen ja Applen tekemien yksityisyyden suojaan liittyvien muutosten vuoksi. Doohlabsin teknologia mahdollistaa turvallisen, kaupan omaan dataan perustuvan, algoritmiohjautuvan mainonnan kohdentamisen myymälöissä oleville näytöille sekä mainonnan ohjelmallisen myynnin.

”Yleisöjen tavoittaminen kivijalassa tulee olemaan samanlaista kuin Facebookissa nyt. Uskomme, että tulevaisuudessa vähittäiskauppaa mitataan perinteisen liiketoiminnan ohella myös myymälöiden media-arvolla. Jokaisella myymälällä on luonnollisesti myös arvoa kaupallisena media-ympäristönä ja tämä liiketoimintapotentiaali on usein hyödyntämättä”, Lohvansuu muistuttaa.