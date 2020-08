Vahterus – 30 vuotta lämmönsiirtoa

Vahteruksen tarina alkoi vuonna 1990. Mittava tuotekehitystyö ja 60 000 toimitettua lämmönsiirrintä ympäri maailmaa ovat varmistaneet paikan alan kärjessä. Yritys täyttää 30 vuotta 5. syyskuuta.

Vahterus on Mauri ja Sinikka Konnun perustama suomalainen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa raskaan teollisuuden lämmönsiirtimiä. Yritys perustettiin vuonna 1990 Vakka-Suomessa sijaitsevaan Vahteruksen kylään, jonka mukaan se myös nimettiin. Ensimmäinen toimipaikka löytyi Mauri Konnun kotitilan navetasta.

Kolmen hengen start-up on kasvanut kolmessa vuosikymmenessä kansainväliseksi toimijaksi, joka työllistää yli 300 henkilöä Suomessa ja toimipisteissään Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Kiinassa, Ruotsissa, Tanskassa, Ranskassa, Australiassa ja Etelä-Koreassa. Yrityksen menestys pohjaa pitkäjänteiseen työhön ja itse kehitettyyn, innovatiiviseen tuotteeseen.

”Aloimme 1980-luvun lopulla kehittää täysin uudentyyppistä lämmönsiirrintä perustuen työkokemukseen, jota minulla oli tiiviisteellisen levylämmönsiirtimen suunnittelusta ja valmistuksesta Rauma-Repolan Uudenkaupungin telakalla”, Vahteruksen perustaja ja toimitusjohtaja Mauri Kontu muistelee.

”Ajatuksena oli tutkia, voisiko putkisiirtimen paineen ja lämpötilan keston yhdistää levylämmönsiirtimen hyviin lämmönsiirto-ominaisuuksiin. Tavoitteena oli luoda uuden sukupolven tuote monipuolisiin käyttökohteisiin.”

Kehitystyön tuloksena syntyi hitsattu levylämmönsiirrin – tiettävästi ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Tuotteen keskeisin innovaatio on täysin hitsattu rakenne. Sen ansiosta siirtimessä ei ole lainkaan tiivistettä, joka kuluu vaativissa käyttöolosuhteissa ja voisi rikkoutuessaan aiheuttaa vuotoja.

Vahteruksen kehittämä Plate & Shell -lämmönsiirrin koostuu hitsatusta levypakasta, joka sijoitetaan vahvan paineastiaputken sisään. Näin syntyy rakenteeltaan kestävä, kompakti ja turvallinen lämmönsiirrin.

Tinkimätöntä tuotekehitystä, patentteja ja palkintoja

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja. Yritys pyrkii säilyttämään asemansa alan edelläkävijänä jatkuvan tuotekehityksen, automatisoidun tuotannon ja vahvan sovellusosaamisen avulla. Merkittävä osa tutkimus- ja tuotekehitystyöstä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Vahterus tekee myös aktiivisesti yhteistyötä yliopistojen kanssa ja oli tänä vuonna mukana lahjoittamassa Turun Yliopistolle lämpötieteiden professuuria tukeakseen kotiseutunsa ja koko alan elinvoimaisuutta.

Vahteruksen valmistamia levylämmönsiirtimiä käytetään jäähdytyssovelluksissa, prosessi- ja kemianteollisuudessa, voimalaitoksissa sekä öljy- ja kaasutuotannossa, joiden markkinat ovat globaalisti jatkuvassa kasvussa.

Vahterukselle on myönnetty useita kansainvälisiä palkintoja ja patentteja innovatiivisesta suunnittelusta ja ympäristöystävällisestä tuotteesta. Suomessa Vahterus palkittiin Valtakunnallisella Yrittäjäpalkinnolla ja Turun Kauppakamarin Vientipalkinnolla vuonna 2010. Turun Kauppakorkeakoulun johtamiskoulutusyksikkö TSE exe valitsi toimitusjohtaja Mauri Konnun vuoden johtajaksi vuonna 2012. Vuonna 2015 Vahterus sai tasavallan presidentti Sauli Niinistön myöntämän kansainvälistymispalkinnon.

Kolmenkymmenen toimintavuotensa aikana Vahterus on valmistanut yli 60 000 Plate & Shell -lämmönsiirrintä asiakkaille ympäri maailmaa; vuosittain vain 5% tuotteista jää Suomeen. Yritys on kasvanut voimakkaasti ja toiminta on ollut erittäin kannattavaa. Ensimmäisen toimintavuoden liikevaihto oli 0,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 liikevaihto 48,7 miljoonaa euroa.

Vahvoja avauksia juhlavuodelle ja uudelle vuosikymmenelle

Vahterus perustettiin 30 vuotta sitten 5. syyskuuta 1990.

”Kukaan meistä ei voinut arvata, tietämisestä puhumattakaan, maailmamme muutoksia juhlavuotta suunniteltaessa. Suomessa matkustusta ja kokoontumisia koskevia rajoituksia päivitettiin taas viime viikolla ja on selvää, että merkkipäivän juhlistaminen siirtyy myöhäisempään ajankohtaan”, Mauri Kontu sanoo.

Yritys järjestää työntekijöilleen ja asiakkailleen virtuaalisen juhlahetken perjantaina 4.9.2020. Juhlat pidetään sitten, kun kokoontuminen ja matkustaminen on taas mahdollista.

Vahterus on panostanut viime vuosina merkittävästi tuotannon automatisointiin ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Juhlapäivän kunniaksi – ja ajankohtaan hyvin sopivasti – Vahterus avaa digitaalisen showroomin lauantaina 5.9.2020. Tila mahdollistaa yksityiskohtaisen tuote-esittelyn tai vaikka kokonaisen messuosaston tuomisen asiakkaan neuvotteluhuoneeseen missä päin maailmaa hyvänsä.

”Uskomme, että tämä on tarkoituksenmukainen tapa palvella asiakkaita paitsi tänään matkustamiskiellon vaivaamassa maailmassa myös tulevina vuosikymmeninä. Into uudistua keskeistä Vahteruksen toiminnassa. Tämä on siitä yksi esimerkki”, Mauri Kontu sanoo.

Kontu kiittää Vahteruksen kumppaneita ja henkilökuntaa menestyksekkäästä yhteistyöstä koko 30 vuoden ajalta:

”Minulla on ollut aivan erikoinen onni, että olen saanut tehdä tätä työtä tällä porukalla. Asiakkaamme tavoitteena on jatkuva energiansäästö ja kierrätys, joilla rakennetaan uusia kehittyviä ratkaisuja prosesseihin ja luodaan turvallisuutta. Tavoitteemme on alusta asti ollut rakentaa entistä parempaa ja turvallisempaa maailmaa tuleville sukupolville. Yhdessä eteenpäin!”