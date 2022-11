Vahterus käynnistää 40 henkilön rekrytoinnin

Vahterus jatkaa vahvaa kasvua ja käynnistää 40 tuotantotyöntekijän ja toimihenkilön rekrytoinnin.

Rekrytoinneilla haetaan henkilöstöä ensisijaisesti Vahteruksen Kalannissa sijaitsevan tehtaan tarpeisiin. Niiden taustalla on konsernin kasvustrategia sekä lämmönsiirrinmarkkinoiden nopea kasvu. ”Ilmaston lämpeneminen ja energiansäästövaatimukset ovat luoneet voimakasta kysyntää, johon me haluamme omalta osaltamme olla mahdollisimman hyvin vastaamassa”, kertoo Vahteruksen perustaja ja toimitusjohtaja Mauri Kontu.

Vahterus on rekrytoinut tänä vuonna jo 70 uutta työntekijää ja kasvu jatkuu 40 henkilön rekrytoinnilla vielä loppuvuoden aikana. ”Näistä 30 henkilöä työllistyy tuotantoon ja 10 kattavasti erilaisiin asiantuntijatehtäviin, kuten myyntiin, suunnitteluun, projektiosastolle, tuotannon työnjohtotehtäviin tai tukitoimintoihin. Myös ensi vuodelle on tarvetta huomattavalle määrälle uusien lämmönsiirrinrakentajien rekrytointeja”, toteaa Vahteruksen HR Business Partner Petra Karresuo-Siitonen.

Vahterus on kannattavasti kasvava perheyritys ja merkittävä työllistäjä Varsinais-Suomessa. Henkilöstöä haetaan vakituisiin työsuhteisiin. Lämmönsiirrinrakentajan työ on pääsääntöisesti hitsaus- tai kokoonpanotyötä, joka pitää sisällään useita erilaisia työnimikkeitä, kuten levyseppä, koneistaja, levyseppähitsaaja tai metallityöntekijä. Toimihenkilötehtävät tulevat hakuun portaittain ja osa hauista on jo auki. Tehtäviin voi hakea Vahteruksen verkkosivujen kautta osoitteessa: vahterus.com/fi/company/careers

Vahteruksen kasvustrategiaan on varauduttu myös tehdasinvestoinneilla kotimaassa ja aiemmin tehdyllä yritysostolla Yhdysvalloissa, josta ostettu valmistusyhtiö toimii Vahteruksen kokoonpanotehtaana.