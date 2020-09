Vahva asunto- ja kiinteistökauppakesä jatkui elokuussa: Kiinteistömaailma teki 1158 kauppaa

Kiinteistömaailman Pulssi 2.9.2020: Kiinteistömaailma teki elokuussa yhteensä 1158 asunto- ja kiinteistökauppaa. Kauppavilkkaus jatkui näin kesä- ja heinäkuun tavoin hyvänä, ja ketju ylsi hyvinkin tarkalleen viime vuoden elokuun kauppamääriin (08/2019: 1157 kauppaa). Erityisesti uudisasuntokauppa vilkastui merkittävästi ja nousi jopa hienoisesti yli korona-aikaa edeltävän alkuvuoden tason.

”Asuntokaupan kesäkautta voi kuvata yhdellä sanalla, ja se on normaali. Käytettyjen asuntojen kauppa palasi jo kesäkuussa edellisvuoden kesää paremmille tasoille, ja nyt myös uudiskohteiden kaupassa on saavutettu koronaa edeltävä aika”, kuvaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä. ”Tämä on osin yllättävääkin, kun katsoo talouden taustatekijöitä ja varsin usvaista tulevaisuutta. Asuntorahoitus kuitenkin pelaa hyvin, eivätkä asumisen muutostarpeet ole vähentyneet minnekään – päinvastoin.”

”Isoin haaste paikka paikoin on tällä hetkellä tarjonnan kapeus. Kauppa käy monin paikoin erittäin hyvin, kun vain on mitä ostaa. Omalla kauppapaikallamme eli kiinteistomaailma.fi:ssä on toukokuusta alkaen ollut säännönmukaisesti enemmän kävijöitä kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, yli 100 000 kävijää viikossa, ja kyselyjä myynnissä olevista kohteista tulee enemmän kuin aikaisemmin. Korona-aika on saanut ihmiset katsomaan lähelle, mikä näkyy vahvana kiinnostuksena kotiin ja vapaa-ajanasumiseen liittyviä asioita kohtaan”, Kyhälä lisää.



