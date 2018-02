Vahva kysyntä Kiinassa kasvatti metsäteollisuuden tuotantoa vuonna 2017

Myös investoinnit ja nopea rakentamistahti Euroopassa näkyivät metsäteollisuuden tuotantoluvuissa viime vuonna.

Kiinassa riitti edellisvuonna kysyntää suomalaisyhtiöiden tuotteille. Kysyntää lisäävät muun muassa kaupungistuminen ja elintason nousu.

Sellun tuotanto kasvoi edellisvuonna 3,3 prosenttia 7,7 miljoonaan tonniin verrattuna vuoteen 2016. Kaikki uudet investoinnit sellun tuotantoon eivät näy täysimääräisesti vuoden 2017 tuotantoluvuissa, vaan vasta kuluvana vuonna.

Kiinan kysyntä heijastuu myös sahateollisuuteen ja sitä tuki vuonna 2017 myös rakentamisen reipas tahti sekä Suomessa että Euroopassa. Vuonna 2017 sahatavaran tuotanto kasvoi 11,9 miljoonaan kuutioon, joka on 5,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Tuoreet investoinnit näkyvät niin ikään kartongin tuotannossa, joka kasvoi peräti 8,6 prosenttia 3,6 miljoonaan tonniin.

”Metsäteollisuuden tuotteiden kansainvälisen kysynnän kasvu ja alan uusiutumiskyky on mahdollistanut sen, että alan yritysten investoinnit kasvoivat noin miljardiin euroon vuodessa. Jotta Suomi säilyy houkuttelevana investointikohteena ja yritysten uusiutuminen jatkuu, teollisuudelle tulee taata tasavertaiset toimintaedellytykset kilpailijamaihin verrattuna. Vakaa toimintaympäristö pitäisi varmistaa sekä Suomen että Euroopan unionin päätöksenteossa. Tavoite korostuu energia- ja ilmastopolitiikassa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Kaksijakoisuus metsäteollisuuden eri tuoteryhmien menekissä jatkuu, sillä paperin tuotanto pieneni 2,3 prosenttia 6,7 miljoonaan tonniin. Paperin kysyntä supistuu trendinomaisesti ja suomalaisyhtiöiden päämarkkina-alueella Euroopassa on ylikapasiteettia, mikä korostaa kustannuskilpailukyvyn merkitystä.

”Hallitus on sitoutunut siihen, ettei teollisuuden kustannuksia tällä vaalikaudella nosteta. Hallitusohjelman kirjaus tulee ottaa huomioon myös kevään kehysriihessä. Lähtökohta on tärkeä myös parlamentaarisen yritystukityöryhmän työssä, jossa se käsittelee monia vientiyrityksiin vaikuttavia energia- ja veropolitiikan työkaluja. Vientiyrityksiin vaikuttavien esityksien on perustuttava kansainväliseen vertailuun ja kunnollisiin vaikutusarvioihin”, Jaatinen toteaa.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä sahatavaran tuotanto kasvoi 3,1 miljoonaan kuutioon, joka on 2,4 prosenttia enemmän verrattuna vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen. Sellun tuotanto puolestaan kasvoi loka–joulukuussa 6,2 prosenttia kahteen miljoonaan tonniin. Kartongin tuotanto taas kasvoi peräti 10,5 prosenttia 0,9 miljoonaan tonniin. Paperin tuotanto pienentyi neljännen neljänneksen aikana kaksi prosenttia 1,6 miljoonaan tonniin.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

