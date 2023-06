Vahvaa johtamiskoulutus- ja Aasia-osaamista Aalto EE:n Singaporen-toimiston johtoon

Aalto University Executive Education and Professional Developmentin (Aalto EE) Aasian-toimintojen johtoon on nimitetty Master of International Management, MBA ja kauppatieteiden maisteri Jukka Majanen. Hän aloitti uudessa tehtävässään 29. toukokuuta 2023.

Majasella on mittavaa kokemusta johtamiskoulutuksen alalta. Hän työskenteli vuosina 2001–2023 kansainvälisessä INSEAD-kauppakorkeakoulussa eri tehtävissä johtamiskoulutuksen kentällä ja etenkin yrityskohtaisten koulutusten parissa.

Uransa alkuvaiheessa muun muassa Huhtamäki-konsernin tuolloin omistamassa lääkeyhtiö Leiraksessa työskennellyt Majanen on siis viihtynyt johtamiskoulutuksen alalla jo yli pari vuosikymmentä.

”Olemme todella hienossa bisneksessä: autamme ihmisiä johtamaan paremmin ja toimimaan tehokkaammin sekä kehittämään omia osaamisiaan ja taitojaan. Aalto EE:llä on paljon tarjottavaa tällä sektorilla myös Aasiassa. Muun muassa kestävään kehitykseen liittyvä tarjontamme on huippuluokkaa ja monen organisaation prioriteettien joukossa tällä hetkellä”, Majanen sanoo.

Aalto EE:llä on Singaporessa tytäryhtiö, joka vastaa yrityksen liiketoiminnasta Aasian ja Tyynenmeren alueella. Majanen johtaa tytäryhtiötä ja sen kansainvälistä tiimiä.

”Olen erittäin iloinen saadessani toivottaa Jukka Majasen tervetulleeksi Aalto EE:hen. Jukka tuntee johtamiskoulutuksen alan mutta myös Aasian-markkinat ainutlaatuisen syvällisesti asuttuaan ja työskenneltyään Singaporessa lähes kolmekymmentä vuotta”, Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston elämänlaajuisesta oppimisesta vastaava johtaja Tom Lindholm sanoo.

Suomi kiinnostaa nyt Aasiassa

Aalto EE kiinnosti Majasta työnantajana, sillä se on Singaporen ja Aasian kilpailluilla markkinoilla erityinen ja monia kilpailijoitaan huomattavasti joustavampi toimija.

”Tämä tekee tehtävästäni haastavan mutta myös erittäin mielenkiintoisen. Aalto-yliopiston brändi on todella puoleensavetävä, sillä Aallossa kauppatieteisiin yhdistyvät teknologia ja design. Tämän monialaisuuden ansiosta Aalto EE pystyy tarjoamaan asiakkailleen sellaistakin koulutusta, mitä muut bisneskoulut eivät tarjoa”, Majanen sanoo.

Suomalaissyntyisenä hän on seurannut Aaltoa mielenkiinnolla jo vuosia. Kiinnostavaa on myös palata suomalaisen yrityksen palvelukseen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997.

”Haasteita tulee varmasti riittämään. Aasiassa on paljon mahdollisuuksia kasvaa, ja meidän täytyykin löytää uutta kasvua ja uusia liiketoiminnan tukijalkoja. Singaporen-toimistomme on jo tehnyt paljon töitä brändimme tunnettuuden kasvattamiseksi. Tätä työtä kannattaa jatkaa, jotta potentiaaliset asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme tuntisivat meidät ja ymmärtäisivät paremmin, miksi juuri Aalto EE olisi heille mielenkiintoinen partneri.”

Majasen mukaan juuri nyt on otollinen aika suomalaisyritykselle hakea lisäkasvua ja parempaa tunnettuutta Aasian-markkinoilla.

”Suomen brändi Aasiassa on tällä hetkellä parempi kuin koskaan aiemmin. Kun muutin Singaporeen, Suomi – tai edes Nokian kännykät – eivät olleet kovinkaan tunnettuja. Nyt kaikki tietävät Suomen maailman onnellisimpana maana. Sille pohjalle on loistava rakentaa myös muiden kuin suomalaisyritysten parissa”, Majanen sanoo.

Aalto EE:n Singaporen-toimistoa vuosina 2021–2023 vetänyt Anu Vänskä on juuri palannut suunnitellusti Suomeen.

”Anu Vänskä on johtanut Aalto EE:n Aasian-toimintoja menestyksekkäästi erittäin vaikeassa markkinatilanteessa, johon ovat vaikuttaneet muun muassa koronapandemia ja siihen liittyneet rajoitukset. Haluan koko yhtiömme puolesta lämpimästi kiittää Anua hänen tekemästään loistavasta työstä ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, Tom Lindholm sanoo.