Vahvan kasvun Järvileasing Oy voitti Itä-Uudenmaan yrityspalkinnon

Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan yrityspalkinto on myönnetty tänä vuonna Järvileasing Oy:lle. Palkittu yritys on hyödyntänyt sosiaalista mediaa vahvasti liiketoiminnassaan ja kasvanut paikallisesta, porvoolaisesta yrityksestä valtakunnalliseksi toimijaksi.

Tänä vuonna Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön yrityspalkintokilpailun teemana oli ”Some – avain menestykseen”. Viime keväänä koronapandemiatilanteesta johtuen yrityspalkintoa ei jaettu. Palkintolautakunnan ja Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön puheenjohtaja Mauri Molander kiittelee kilpailuun osallistuneita yrityksiä aktiivisuudesta ja näkemyksellisyydestä.

”Yrityksissä on viime vuosina herätty hyödyntämään sosiaalista mediaa liiketoiminnassa. Niin uudet kuin perinteisemmätkin, pitkään toimineet yritykset ovat huomanneet, että ilman sosiaalista mediaa, yritys ei voi menestyä. Järvileasing on erinomainen esimerkki siitä, kuinka paikallinen yritys on kasvanut valtakunnalliseksi toimijaksi ja rakentanut liiketoimintamenestystään onnistuneesti sosiaalisen median strategian avulla”, Molander perustelee.

Järvileasing on kasvanut vauhdilla merkittäväksi toimijaksi kotimaisilla leasingmarkkinoilla. Yritys toimittaa henkilö- ja pakettiautojen lisäksi lähes kaikkia muitakin asiakkaiden tarvitsemia koneita ja laitteita - sähköpyöristä kaivinkoneisiin ja ICT-ratkaisuista erilaisiin liikunta-alan ratkaisuihin. Yritys kuuluu Autotalo Järvi -konserniin, jonka kokonaisliikevaihto oli vuonna 2020 noin 70 miljoonaa euroa, josta Järvileasingin osuus oli noin 53 miljoonaa euroa.

Molanderin mukaan yrityskilpailun raati ei valinnassaan tarkastellut pelkästään sosiaalisen median kanavien seuraajalukuja. Myös taloudellisilla tunnusluvuilla oli merkitystä, kun päätös kilpailun voittajasta tehtiin.

”Järvileasing on taloudellisen tuloksen osalta vahva ja osoittaa kasvua. Yritys on rakentanut oman somestrategiansa asiakaskunnan perusteella”, Molander painottaa.

Itä-Uudenmaan yrityspalkintokilpailu oli avoin yrityksille, joilla on liiketoimintaa Itä-Uudellamaalla eli Askolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Myrskylässä, Porvoossa, Pukkilassa tai Sipoossa. Kilpailuun oli mahdollista osallistua myös valtakunnallisten toimijoiden, joilla on liiketoimintaa Itä-Uudellamaalla. Perinteinen Itä-Uudenmaan yrityspalkinto jaettiin jo 22. kerran.