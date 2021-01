Vahvasti kasvava IT-palvelutalo Netum suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin First North Growth Market -markkinapaikalle

Netum on yksi johtavista valtionhallinnon tietotekniikkaratkaisujen toimittajista Suomessa, ja yhtiöllä on yli 20 vuoden kokemus suuryritysten ja julkishallinnon vaativista tietotekniikkahankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa sekä yritysasiakkaita Legacy to Digi -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin. Netumin tavoitteena on olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Kasvustrategiansa toteuttamista vauhdittaakseen Netum suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin First North Growth Market -markkinapaikalle.

”Netum on viimeiset viisi vuotta ollut kannattavalla kasvu-uralla, ja meillä on vahvat näytöt sekä orgaanisesta kasvusta että onnistuneista yritysostoista. Olemme nyt siirtymässä uuteen kasvun vaiheeseen, jota suunniteltu listautumisemme tukisi monellakin tapaa”, sanoo Netumin hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, integraatiopalvelut, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä tietohallintojohdon konsultointipalvelut. Netumin asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Digi- ja väestötietovirasto, Puolustusvoimat, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, KEHA-keskus, UPM, SOK, Gasum ja Posti. ”Olemme ylpeitä pitkäaikaisista asiakkuuksistamme sekä kyvystämme tarjota asiakkaillemme korkean lisäarvon digitalisaatio-osaamista – luotettavasti ja vastuullisesti. Suunniteltu listautuminen lisäisi mahdollisuuksiamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin panostamalla tarjoomamme laajentamiseen sekä tärkeisiin kasvualueisiimme. Kasvustrategiamme toteuttaminen ja suunniteltu listautuminen vahvistaisi meitä myös työnantajana”, sanoo Matti Mujunen, Netumin toimitusjohtaja. Netum-konsernin voimakas kasvu jatkui vuonna 2020. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 31 prosenttia 17,5 miljoonaan euroon, ja liikevoitto ennen liikearvon poistoja oli 3,0 miljoonaa euroa. Netumin hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan nimitettävän Jarmo Puputti, DI, MBA, Repe Harmanen, KTM sekä Sari Helander, KTM. Suunnitellun listautumisen arvioidaan tapahtuvan kuluvan vuoden aikana.

