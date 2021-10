Vahvasti paikallinen tapahtuma Keski-Suomen taloyhtiöille

Taloyhtiöt, huomio: lisäaika yhtiökokousten järjestämiseen päättyy pian! 2.9.2021 08:47:00 EEST | Tiedote

Jos taloyhtiön kevään tai kesän yhtiökokous on vielä pitämättä, hallituksen on nyt korkea aika kutsua kokous koolle. Koronayhteisöpoikkeuslaki on antanut mahdollisuuden lykätä yhtiökokousta pidettäväksi syyskuun 2021 loppuun mennessä, ja nyt lisäaika on piakkoin päättymässä.