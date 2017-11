Vahvistuksia Elon viestintään

Elo ensimmäisenä suomalaisena sijoittajana ilmastonmuutosta torjuvan IIGCC:n jäseneksi 5.10.2017 10:40 | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elo on liittynyt ensimmäisenä suomalaisena sijoittajana jäseneksi eurooppalaiseen IIGCC:hen (The Institutional Investor Group on Climate Change). IIGCC on institutionaalisten sijoittajien yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kannustaa poliittisia päättäjiä, sijoittajia ja yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet.