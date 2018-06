Vaihtoehtomusiikin kotimaiset tähdet juhlii 60-vuotista Kulttuuritaloa lokakuussa!

Improvisoitu murhamysteeri sekä Jiri Nikkisen luotsaama The Beatles -tribuutti syksyllä Logomolla! 15.5.2018 13:31 | Uutinen

Sunborn Liven show & dinner -tuotannot ottavat askelia entistä monipuolisempaan suuntaan Logomon Teatro-salissa. Viime vuonna Circus White -esitysten ja Queen-tribuutin äärelle katettiin maistuvat kolmen ruokalajin illalliset. Tänä syksynä Logomon Teatro-salissa nähdään aiemmin julkistetun Club For Fiven Casino Royalen lisäksi improvisoitu murhamysteeri "Mullan alla" sekä Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Bandin konsertit. The Beatles -hittien yhteyteen suunniteltu menu kantaa itseoikeutetusti nimeä "All You Need Is Food". Esityksiin on myynnissä show & dinner -lippuja, jotka sisältävät pöytäpaikan aivan lavan edustalta sekä tavallisia katsomolippuja.