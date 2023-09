Vaihtuvat kontekstit aiheuttavat autismikirjon ihmisille vaikeuksia

Mitä tarkoittaa, kun ihminen nostaa käden ilmaan? Toteat varmaan, että riippuu kontekstista. Käden nostaminen voi tarkoittaa puheenvuoron pyytämistä luokassa, tervehtimistä tai silmien varjostamista aurinkoisella kelillä. Suurin osa meistä osaa luovia merkitysten viidakossa tulkitsemalla konteksteja. Tapa on niin automaattinen ja ilmeinen, ettemme usein edes pysähdy ajattelemaan, miten helppoa se on.

Autismikirjon ihmisille erilaiset ympäristöt ja vaihtuvat kontekstit tuottavat kuitenkin vaikeuksia. He eivät välttämättä osaa heti sanoa, miksi toinen ihminen on nostanut kätensä, koska he eivät osaa lukea tilanteen kontekstia. Tietokirjailija ja kouluttaja Peter Vermeulen kutsuu tätä kontekstisokeudeksi.

Vermeulenin kirja Autismi ja kontekstisokeus käy läpi konkreettisten esimerkkien avulla, miten kontekstisokeus näkyy autismikirjon ihmisten arjessa ja elämässä.

Peter Vermeulen on belgialainen kouluttaja ja tietokirjailija, joka on vieraillut myös suomessa. Autismi ja kontekstisokeus on hänen tunnetuin teoksensa, jonka Aula & Co julkaisee e-kirjana. Kirjan on suomentanut Veera Halonen.



