Vaikuttamistoimielinten edustajilla nyt läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustossa

Vammaisneuvosto on nimennyt omaksi edustajakseen aluevaltuuston kokouksiin puheenjohtaja Tuija Kaivannon ja varaedustajaksi Milla Ilosen. Vanhusneuvoston nimeämä edustaja on puheenjohtaja Antero Saksala ja varaedustaja varapuheenjohtaja Leena Ojala. Nuorisovaltuuston edustaja on Ava Vuorenpää ja varaedustajaksi nuorisovaltuusto on nimennyt Tähkä Tolvasen.

Maanantaina kokoontunut aluevaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.Kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksensa.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokuntaan valittiin Erik Lydénin tilalle Juhana Suoniemi.

Aluevaltuusto päätti äänestyksen jälkeen palauttaa uudelleen valmisteluun vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee ikääntyneiden palveluasumisen säilyttämistä Pirkanmaalla.