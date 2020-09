Vaikuttava romaani muistisairaan omaisen ahdingosta ja iäkkään naisen väkivaltaisuudesta

Nämä kallisarvoiset asiat (Gummerus) on Otto Lehtisen tiivistunnelmainen kuvaus muistisairaudesta ja muistoista, jotka sairastuttavat. Se on rohkea romaani usein vaietuista teemoista, kuten iäkkään naisen väkivaltaisuudesta.

Heikki on antanut vaimolleen lempinimen Judy Garlandin mukaan. Se on ollut heidän leikkinsä. Koko avioliiton ajan Judy on sietänyt Heikin väkivaltaisia otteita ja sallinut miehen oikut. Kun Heikki ei enää muistisairauden vuoksi pärjää kotona, Judy putoaa tyhjän päälle. Kotivierailuilla hän alkaa pahoinpidellä miestään.

Ruokalähettinä työskentelevä Jon tutustuu Judyyn. Myös Jon on eksyksissä, eikä uskalla luottaa Samuelin rakkauteen. Jon käy läpi liiankin läheistä suhdetta enoonsa ja lapsuusmuistoja, jotka työntyvät hänen mieleensä, vaikka hän yrittää unohtaa. Miksi kukaan haluaisi rikkoa jotain niin kallisarvoista kuin rakkaus ja luottamus?

Nämä kallisarvoiset asiat on tiivistunnelmainen romaani lähisuhdeväkivallasta, parisuhteen valtadynamiikasta, muistisairaiden omaisten ahdingosta, seksuaalisuudesta ja lapsuuden traumoista. Lehtinen on taitava ihmismielen kuvaaja, jonka romaanien tunnelmaa sävyttää trillerimäinen uhka.

Otto Lehtinen (s. 1987) on Joensuusta kotoisin oleva, helsinkiläistynyt kirjailija ja bioanalyytikko. Hänen vuonna 2016 ilmestynyt esikoisromaaninsa Wurlitzer oli arvostelumenestys.

Otto Lehtinen, Nämä kallisarvoiset asiat

295 sivua