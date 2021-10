Vaikuttavuusperusteisen haavanhoidon kustannukset validoitu ‒ kustannussäästö 80 prosenttia

OneMed selvitti haavanhoitokoulutuksensa vaikuttavuutta, ja sen todettiin säästävän merkittävästi hoitajien työaikaa sekä edistävän haavojen paranemista. Tehostuneet hoitokäytänteet laskevat haavanhoidon kustannuksia puoleen jo ensimmäisten koulutuskuukausien aikana. Nordic Healthcare Groupin (NHG) asiantuntijat validoivat laskelmat OneMedin keräämän datan pohjalta. NHG on sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluita tarjoava yritys.

”Saamamme laskelmat osoittavat koulutuksen vaikuttavuuden osana haavanhoitokokonaisuutta”, sanoo analyysista vastannut NHG:n Senior Manager, TkT Yrjänä Hynninen.

Krooniset haavat, kuten painehaavat, diabeettiset jalkahaavat ja säärihaavat, ovat yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma. Niiden hoito vie Suomen terveydenhuollon kokonaiskuluista yhteensä kolmesta viiteen prosenttia eli noin 600 – 1 000 miljoonaa euroa vuosittain. Kroonisten haavojen kustannukset kertyvät pääasiallisesti hoidon kestosta ja työvoimakustannuksista.

“Työaikaa säästävien menetelmien arvo on tällä hetkellä korostunut, sillä hoitajapula on kansallinen haaste”, toteaa OneMedin toimitusjohtaja Markus Henriksson ja jatkaa: “Vaikuttavuusperusteinen haavanhoidon malli on kehitetty vastaamaan erityisesti työvoimahaasteisiin ja mallissa tuetaan hoitajia haavalähtöiseen hoitoon.”

Selvitys tehtiin vuosien 2017—2019 aikana kerätyn aineiston perusteella. Haavanhoitokoulutukseen osallistui kuusi kunnallista toimijaa ja yksi yksityinen toimija. Koulutus kesti keskimäärin neljä kuukautta. OneMedin ohjaamien koulutusjaksojen aikana haavanhoitoon kuluva hoitajan keskimääräinen työmäärä laski 80 prosenttia sekä potilaiden kroonisista haavoista parani 60 prosenttia. Yli kuusi kuukautta avoinna olleista haavoista parani 38 prosenttia.

Liitteet:

Liite 1. Haavanhoitokoulutuksen kustannushyötyjen validointi - Yhteenvetokuva

Liite 2. Haavanhoitokoulutuksen kustannushyödyt - Loppuraportti