Vaimo ja Contentful ilmoittavat kumppanuudesta

Contentful tuo eri sisällöt yhdelle alustalle ja mahdollistaa niiden käytön missä tahansa digitaalisessa kanavassa, jotta tiimit voivat koota sisältöjä ja tarjota niiden avulla digitaalisia kokemuksia nopeammin ja laajemmin. Rajapintalähtöisen lähestymistavan ansiosta Contentful voidaan helposti integroida yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin ja alustaa voidaan laajentaa Contentfulin luoman markkinoiden johtavan sovelluskehyksen avulla.

Yli puoli miljoonaa ohjelmistokehittäjää ja tuhannet organisaatiot ympäri maailmaa, mukaan lukien yli 30 prosenttia Fortune 500 -yrityksistä, luottavat Contentfuliin toteuttaakseen digitaalisia kokemuksia verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa, digitaalinäytöissä ja muissa laitteissa. Contentful nimitettiin äskettäin johtavaksi ketteräksi sisällönhallintajärjestelmäksi Forresterin raportissa: The Forrester Wave™: Agile Content Management Systems, Q1 2021.

Tähän uuteen kumppanuuteen Vaimon toimitusjohtaja David Holender toteaa: ”Yhteistyö Contentfulin kanssa on yhdenmukainen Vaimon lähestymistavan kanssa: monikanavaisena toimistona palvelemamme yritykset voivat valita useista alustavaihtoehdoista luodakseen kokonaisarkkitehtuurin, joka vastaa heidän digitaalista strategiaansa ja pitkän aikavälin tavoitteisiin riippumatta siitä, hakevatko he pakettiratkaisua vai headless-strategiaa.”

”On jännittävä aika tehdä yhteistyötä Contentfulin kanssa. Sekä B2B- että B2C-kauppiaat etsivät lisää joustavuutta digiteknologioistaan, ja Contentfulin alusta on loistava tapa saavuttaa tämä tavoite. Valitsevatpa he sitten headless-teknologian tai kokonaisvaltaisemman paketin lähestymistavaksi digitaalisiin ratkaisuihin, haluamme varmistaa, että voimme auttaa heitä toteuttamaan digistrategiansa heidän liiketoimintaansa parhaiten sopivilla työkaluilla. Contentful on yksi johtavista sisältöalustoista ja uskomme, että alusta tarjoaa asiakkaillemme juuri sen, mitä he etsivät tällä digitaalisella aikakaudella”, David sanoo.

”Asiakkaiden odotukset saumattomasta digitaalisesta kokemuksesta ovat nyt kaikkien aikojen korkeimmat ja sisältö on jokaisen maailmanluokan digitaalisen kokemuksen ytimessä. Contentfulin ja Vaimon välinen kumppanuus on jännittävä tilaisuus auttaa asiakkaita hyödyntämään sisältöään strategisena voimavarana digitaalisessa maailmassa ”, kertoo Kristin Brown, Contentfulin EMEA-alueen ja Aasian kumppanuuksien johtaja.