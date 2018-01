Vain 10 prosentilla suomalaisista viisaudenhampaat mahtuvat hyvin suuhun – puoliksi puhkeavat hampaat tietävät ongelmia

Jaa

Harva selviää viisaudenhampaiden kanssa ilman ongelmia, sillä ne reikiintyvät ja tulehtuvat helposti. Jos hammas on kipeä tai suussa on turvotusta, on syytä mennä hammaslääkäriin. Nuorena viisaudenhampaat on helpompi leikata kuin myöhemmällä iällä.

Vain 10 prosentilla suomalaisista viisaudenhampaat mahtuvat hyvin suuhun – puoliksi puhkeavat hampaat tietävät ongelmia. Viisaudenhampaan poisto on turvallinen toimenpide, komplikaatiot ovat harvinaisia.

Viisaudenhampaat tuottavat useimmille ongelmia. Vain noin 10 prosentilla ihmisistä viisaudenhampaat mahtuvat hyvin hammasrivistöön. Oral Hammaslääkäreiden suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri Marina Kuhlefelt kertoo, että suurella osalla viisaudenhampaat puhkeavat puolittain, jolloin niistä tulee ongelmia. "Hampaita ei saa helposti puhtaaksi, ja niihin tulee helposti reikiä ja hammaskiveä.” Kun puhdistaminen on vaikeaa, hampaiden ympärille kerääntyy bakteereita. Lika taas tietää tulehduksia", Kuhlefelt sanoo. Kun viisaudenhammas nojaa viereistä hammasta vasten, sitäkään ei saa enää kunnolla puhtaaksi. "Eli viisaudenhammas voi vahingoittaa tai tuhota myös viereisen hampaan", Kuhlefelt toteaa. Puhkeaminen alkaa teini-iässä – yli 25-vuotiaat ovat useimmiten turvassa Viisaudenhampaat puhkeavat tavallisesti 20 ikävuoden paikkeilla. Iässä on kuitenkin hajontaa. "Hampaat voivat tulla jokunen vuosi aikaisemmin tai viisikin vuotta myöhemmin. Niin kauan kuin hampaan juuren kehitys on kesken, viisaudenhammas voi puhjeta." Yleisimmät syyt viisaudenhampaan poistoon ovat reikiintyminen ja tulehdus. Kuhlefelt kertoo, että viisaudenhampaan kanssa kannattaa mennä hammaslääkäriin viimeistään silloin, jos suussa on turvotusta tai hammas on kipeä. "Ne ovat infektioon liittyviä oireita. Jos pitkän aikaa pilkistää vain yksi osa hampaasta, se luultavasti alkaa oireilla jossain vaiheessa", Kuhlefelt sanoo. Hänen mukaansa tilanteen ennakointi on nuorena tärkeää. "Viisaudenhampaan tilanteen voi varmistaa röntgenkuvalla. Hammas on helpompi poistaa nuorena kuin vanhempana. Silloin hampaan saa helpommin pois, kun luu on joustavampaa", Kuhlefelt kertoo. Viisaudenhampaan poisto on turvallinen toimenpide, komplikaatiot ovat harvinaisia Aikaisemmin oli tapana, että viisaudenhampaat poistettiin aina. Nykyään hampaat poistetaan valikoiden. "Jos hammas on ongelmaton, ja se on hyvin purennassa, se saa olla. Tällöin leikkauksesta on enemmän haittaa kuin hyötyä", Kuhlefelt sanoo. Hänen mukaansa viisaudenhampaan leikkausta pelotellaan turhaan. Vain harvalle tulee ongelmia poiston jälkeen. "Kaikki potilaat ovat toipilaita leikkauksen jälkeen, siihen pitää varautua. Normaaliin paranemiseen kuuluu vaivoja, kuten kipua ja turvotusta, mutta pitkäaikaiset tai pysyvät ongelmat ovat erittäin harvinaisia", Kuhlefelt sanoo. Hän kuvaakin toimenpidettä turvalliseksi. "Useimmiten potilaat ovat yllättyneitä siitä, miten helposti leikkaus sujui", hän sanoo. Fakta: Viisaudenhampaat ovat modernin ihmisen ongelma Viisaudenhampaat ovat kolmannet poskihampaat, ja ne tunnetaan "kasihampaina", sillä ne ovat edestä lukien kahdeksannet hampaat.

Nimensä viisaudenhampaat ovat saaneet siitä, että ne puhkeavat murrosiän jälkeen – silloin, kun ihmisen ajatellaan jo viisastuneen.

Muinaisten hautalöytöjen perusteella vielä keskiajalla viisaudenhampaat ovat sopineet ihmisten hammasrivistöihin. Luultavasti muutos liittyy ruokavalioon, sillä muinaisruoka kulutti hampaita enemmän.

Aikaisemmin myös luultiin, että viisaudenhampaat työntävät hammasrivistöä eteenpäin. Nykytietämyksen mukaan hampaat kuitenkin tulevat eteenpäin iän myötä, eikä ilmiö liity viisaudenhampaisiin.

Avainsanat hammashoitopalveluthammaslääketiedehammaslääkäriviisaudenhammas

Yhteyshenkilöt

Kuvat Vain 10 prosentilla suomalaisista viisaudenhampaat mahtuvat hyvin suuhun – puoliksi puhkeavat hampaat tietävät ongelmia. Viisaudenhampaan poisto on turvallinen toimenpide, komplikaatiot ovat harvinaisia. Lataa