Väitöksiä 13.12.: Vastauksia kehittyvien maiden koulutukseen ja muuttujien käytökseen korkeaulottuvuuksissa avaruuksissa

Perjantaina 13. joulukuuta Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa järjestetään kaksi väitöstilaisuutta. Tarkastettavat tietotekniikan väitökset kuvastavat alan moninaisuutta.

Tukea kehittyvien maiden koulutuksen teknologisoitumiseen

MSc Eloho Ifinedo tarkasteli tietotekniikan väitöstutkimuksessaan teknologiaintegraatiota nigerialaisessa koulukontekstissa. Tutkimuksessa arvioitiin opiskelijoiden ja opettajien tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyviä näkökulmia sekä kontekstin merkitystä oppimistavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Ifinedo näkee tutkimuksessaan teknologian integroimisen vastaukseksi nigerialaisiin koulutusongelmiin, kuten koulupudokkuuteen ja koululaisten alhaiseen lukutaitoon. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää opetusteknologioihin liittyvän tutkimuksen, suunnittelun sekä kestävien käytänteiden ja prosessien edistämiseen. Lisäksi tutkimus tarjoaa näkökulmia koulunjohtajille, tutkijoille, päätöksentekijöille sekä kansainvälisille järjestöille, jotka rahoittavat ja ovat osallisina opetusteknologiaan liittyvissä projekteissa kehittyvissä maissa.

MSc Eloho Ifinedon tietotekniikan väitöskirjan "On Technology Integration: Perspective from Nigeria" tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 13. joulukuuta 2019 kello 12 alkaen, salissa S212 (Seminarium). Vastaväittäjänä toimii Associate Professor Nathaniel Ostashewski (Athabasca University, Kanada) ja kustoksena professori Timo Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Eloho Ifinedon väitöskirja on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 170, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7969-0 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7969-0

Tietotekniikan matemaattinen ulottuvuus

MSc Yariv Aizenbudin tietotekniikan väitöskirja keskittyy ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät satunnaisten muuttujien käytökseen korkeaulottuvuuksissa avaruuksissa.

Useat tieteelliset haasteet sisältävät suuria määriä korkeaulottuvuuksellista dataa. Samalla tiedetään, että pieni määrä piilossa pysyviä parametreja määrittää datan mielenkiintoisia osia. Väitöskirjassaan Aizenbud pyrki ratkaisemaan, kuinka pystymme tunnistamaan ja uuttamaan nämä parametrit.

MSc Yariv Aizenbudin tietotekniikan väitöskirjan "Random Projections for Matrix Decomposition and Manifold Learning" tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 13. jouluuta kello 12 alkaen Agoran salissa Beeta. Vastaväittäjänä toimii professori Keijo Ruotsalainen (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Pekka Neittaanmäki (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Aizenbudin väitöskirja on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 165, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7965-2 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7965-2

Lisätietoja:

Eloho Ifinedo, elohoben@yahoo.com

Yariv Aizenbud, aizeny@gmail.com