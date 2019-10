Väitös 12.10.2019: Uusi näkökulma lukemisen aivotutkimukseen – Koeolosuhteista luonnollisen tilanteen tarkasteluun (Loberg)

Lukeminen on moderneissa yhteiskunnissa menestymisen avaintaito. Luonnollisesti luettaessa katse siirtyy nykäyksittäin sanasta toiseen. Samanaikaisesti jokainen katseen siirtymä tuottaa sähköisen aivovasteen, josta voidaan havainnoida lukemisen aikaisia kognitiivisia prosesseja.

Aivotutkimuksessa on aiemmin tutkittu lukemista keinotekoisissa tilanteissa, jotka poikkeavat tavanomaisesta lukemisesta merkittävästi. Esimerkiksi tekstit on esitetty koehenkilölle näyttöruudulla yksi sana kerrallaan nopeahkona sarjana.

Otto Loberg tutki psykologian väitöstyössään uudella tavalla luonnollisen lukemisen aikaista aivotoimintaa rinnakkaisrekisteröidyllä katseenseuranta-aivosähkökäyrällä. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten sanojen ominaisuudet vaikuttavat rinnakkaistuviin katselukäyttäytymisen ja aivojen sähköisen toiminnan piirteisiin kouluikäisillä lapsilla luonnollisen lukemisen aikana. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös lukusujuvuuden yhteyttä näihin seikkoihin.

Luonnollisissa lukemistilanteissa koehenkilön sähköistä aivotoimintaa tarkasteltiin väitöstutkimuksessa tehokkaan katseenseurantalaitteen (eye tracker) ja aivosähkökäyrän (EEG) yhdistelmällä sekä soveltamalla uusimpia analyysimenetelmiä. Perinteisesti lukemisen aikaista katselukäyttäytymistä ja sähköistä aivotoimintaa on tarkasteltu toisistaan irrallisina ilmiöinä. Se on johtunut aivovastetutkimuksen metodologisista rajoitteista, sillä rajoittamattoman katselukäyttäytymisen tuottaman aivosähkökäyrän analysointi perinteisin menetelmin on hankalaa.

Loberg havaitsi, että luonnollisen lukemisen aikaiset aivojen sähkötoiminnan muutokset esiintyivät usein rinnakkain katselukäyttäytymisen muutoksien kanssa. Tämä antaa tukea näkemykselle, jonka mukaan katselukäyttäytyminen ja aivokuoren sähköinen toiminta ovat suorassa vuorovaikutussuhteessa lukemisen aikana. Lukusujuvuuden havaittiin olevan yhteydessä niin aivojen sähköiseen toimintaan kuin katselukäyttäytymiseenkin luonnollisen lukemisen aikana.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan käyttää katselukäyttäytymisen ja sähköisen aivotoiminnan vuorovaikutuksen teoreettisen ymmärryksen edistämiseen, ja sitä kautta hyödyntää esimerkiksi lukutaitoa tukevien interventioiden kehittämiseen. – Luonnollisen lukemisen aikaisen sähköisen aivotoiminnan tutkimus on kokonaisuudessaan kuitenkin vasta alkuvaiheessa, ja siten perustutkimusta aiheesta tarvitaan lisää, väittelijä muistuttaa.

YTM Otto Lobergin psykologian väitöskirjatyön "Co-occurrence of Oculomotor Behaviour and Electrocortical Brain Activity during Naturalistic Reading and Word Recognition" tarkastustilaisuus on yliopiston vanhassa juhlasalissa (S212) lauantaina 12.10. klo 12.00. Vastaväittäjänä toimii tohtori Olaf Hauk (University of Cambridge, UK) ja kustoksena professori Paavo Leppänen. Väitöstilaisuus on englanninkielinen, lectio on suomenkielinen.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 131, ISSN 2489-9003, ISBN 987-951-39-7849-5 (PDF), https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65589

Taustatietoja:

Loberg kirjoitti ylioppilaaksi Jämsänkosken lukiosta 2006. Hän valmistui Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineena kehityspsykologia vuonna 2014. Väitöskirjatutkimusta ovat rahoittaneet Jyväskylän yliopiston psykologian laitos, Eino Jutikkalan rahasto ja Suomen Akatemia.

